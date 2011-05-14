Devlet Bahçeli'ye kaset şantajı

T24- Bazı MHP'li vekillerin gizli görüntülerinin internette yayınlanmasının ardından, bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hedef alındı. Kasetleri yayınlayan 'Farklı Ülkücülük' sitesi, Bahçeli'yi, ellerinde başka kasetler bulunduğunu iddia ederek tehdit etti ve istifa etmesini istedi.

Tarık Işık'ın Radikal gazetesinde yayımlanan (14 Mayıs 2011) haberine göre:

MHP’li Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu, Bülent Didinmez ve İhsan Barutçu’nun gizli çekilmiş görüntülerini yayınlayarak istifa etmelerine neden olan ve kendilerine ‘Farklı Ülkücüler’ diyenler, bu defa Devlet Bahçeli’ye açık mektup yazdı. Internet siteleri sürekli kapatıldığı için twitter’den yeni adresler vereceklerini belirten ‘Farklı Ülkücüler’, Alparslan Türkeş’in, “Mücadelemiz her ne pahasina olursa olsun, siyasi kazanç mücadelesi değil; ahlâk ve fazilet mücadelesidir” ifadesini kullandıkları açık mektupta, şöyle dedi: “Sizi iyi niyetle, defaatle ve ısrarla Zuhal Hanım (Zuhal Cafoğlu), Mansur Bey (Mansur Yavaş), Celal Bey (Celal Adan) Semih Bey (Semih Yalçın) ve birçok arkadaşimiz uyarmadılar mı? Bu ülküsüz, liyakatsiz, menfaatçi ve ahlaksız takımla bir yere varılamayacağını söylemediler mi? Tek tek, isim isim bu ahlaksızlar ve karıştırdıkları haltlar size söylenmedi mi?.

‘Aysbergin görünen yüzü’

“Partimizin bu önemli süreçte baraj altında kalmasını istemiyoruz. Bu sebeple sizi son kez uyarıyoruz, elimizdeki bilgi ve kasetleri yayınlamak istemiyoruz. Yayınlanan üç beş kaset, aysbergin henüz görünen yüzüdür. Ahlaksızlıkları bir tarafa bırakın, sadece A takımınızın dörtlü yapılan toplantısındaki konuşmalarını yayınlasak, yer yerinden oynar. Asıl o zaman kaset neymiş görürsünüz. Bizi bunlara mecbur etmeyin. Rahmetli Başbuğ’umuzun emanetinin daha fazla lekelenmemesi için, gelin önereceğimiz yol haritasına birlikte uyalım. Aksi taktirde başımıza gelecek tüm sıkıntıların vebali size aittir. Barajin altında kalmanın vebali de size ait olacaktır.”

Tehdit mektubunda, Bahçeli’nin hem genel başkanlık hem milletvekilliği görevinden istifası istenirken, gün ve saat dahi verildi: “18 Mayıs 2011 saat 10.00’a kadar.”

‘Vural partiyi toplasın’

Mektuptaki diğer talepler şöyle: “Başkanlık divani üyelerinden geriye kalanlar içinde ahlaksızlığı ve fikri ihaneti olanlar, derhal partideki görevlerinden ve milletvekilliği adaylıklarından istifa etsinler. Sn. Oktay Vural geçici genel başkan sıfatıyla partiyi derhal toparlasın ve kurultaya hazırlasin. Böylece 12 Haziran seçimlerine tertemiz ve güçlü bir MHP olarak girelim. Seçimlerden sonra vakit geçirmeden kurultay toplansın. Ülkücüler kendilerine yaraşan liderini ve yönetim kadrosunu seçsin.”

Ekici: Sizi biliyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici ise dün “MHP, bu organizasyonun ne olduğunu biliyor. Stratejisi, politikası olan bir organizasyon. Bu işler yerli, yabancı konsorsiyum oluyor. Seçimden sonra açıklayacağız” dedi.

Didinmez ve Barutçu ifadeye

MHP’de yaşanan kaset skandalının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Devlet Bahçeli’nin hedefindeki isim olan İbrahim Faruk Bayındır ifade verdi. Kaset komplosu ile ilgisinin olmadığını, görüntüleri çekilen şahısları tanımadığını söyleyen Bayındır tehditler aldığını ve bir an önce soruşturmanın tamamlanmasını istediğini söyledi. Savcılık gelecek hafta Bülent Dİdinmez ve İhsan Barutcunun da ifadesini alacak. MHP’nin şu ana kadar kaset skandalı ile ilgili suç duyurusunda bulunmadığı, şikayetçi olmadığı iddia edildi.