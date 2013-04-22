Devlet Bahçeli'nin Ömer Hayyam korkusu

“Ömer Hayyam’dan bir dize de biz okumuştuk. Bir ceza da oradan gelmesin. Grupta okumuştum” diyen Devlet Bahçeli, Akşam'a şu değerlendirmeleri yaptı:



'Başbakan'a yakışır bir üslup'



(Başbakan’ın Kayseri’deki olayları yapanlara ‘çapulcu’ demesi)

“Başbakan’a yakışır bir üslup. Bir taraftan milliyetçilik oynayacak, bir taraftan çapulculardan arzuladıklarını milletvekili yapacak, partisine alacak. Dışında kalanlara da suçlamak için itibarsızlaştırmak için de çapulcular ifadesini kullanacak. Başbakan’ın uzun tatile ihtiyacı var.



'İslam Dünyası'yla zerre kadar ilgisi olmayan Genel Başkan'



(Fazıl Say’a verilen ceza)

Onu takip etmedim. Ömer Hayyam’dan bir dize de biz okumuştuk. Bir ceza da oradan gelmesin. Grupta okumuştum.”

Bahçeli, 27 Kasım 2012’de kendisine “İslam Dünyası’yla zerre kadar ilişkisi olmayan Genel Başkan” diyen Başbakan Tayyip Erdoğan’a yanıt vermek üzere, “Bu kapsamda Başbakan Erdoğan’ı şiiri sevdiğini bildiğimden dolayı Ömer Hayyam’ın şu dörtlüğü üzerine de düşünmeye ve kendi payına düşen hisseyi almaya davet ediyorum” diyerek “Niceleri Geldi” şiirinden şu dizeleri okumuştu: “Niceleri geldi neler istediler/Sonunda dünyayı bırakıp gittiler/Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi/O gidenler de hep senin gibiydiler.”