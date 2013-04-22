T24 LogoT24 Logo
Politika

Devlet Bahçeli'nin Ömer Hayyam korkusu

Fazıl Say'a verilen cezayı değerlendiren Devlet Bahçeli, kendisinin de zamanında Ömer Hayyam şiiri okuduğunu söyleyerek ceza alma korkusunu dile getirdi

22 Nisan 2013 11:55

“Ömer Hayyam’dan bir dize de biz okumuştuk. Bir ceza da oradan gelmesin. Grupta okumuştum” diyen Devlet Bahçeli, Akşam'a şu değerlendirmeleri yaptı:


'Başbakan'a yakışır bir üslup'


(Başbakan’ın Kayseri’deki olayları yapanlara ‘çapulcu’ demesi)

“Başbakan’a yakışır bir üslup. Bir taraftan milliyetçilik oynayacak, bir taraftan çapulculardan arzuladıklarını milletvekili yapacak, partisine alacak. Dışında kalanlara da suçlamak için itibarsızlaştırmak için de çapulcular ifadesini kullanacak. Başbakan’ın uzun tatile ihtiyacı var.


'İslam Dünyası'yla zerre kadar ilgisi olmayan Genel Başkan'


(Fazıl Say’a verilen ceza)

Onu takip etmedim. Ömer Hayyam’dan bir dize de biz okumuştuk. Bir ceza da oradan gelmesin. Grupta okumuştum.”

Bahçeli, 27 Kasım 2012’de kendisine “İslam Dünyası’yla zerre kadar ilişkisi olmayan Genel Başkan” diyen Başbakan Tayyip Erdoğan’a yanıt vermek üzere, “Bu kapsamda Başbakan Erdoğan’ı şiiri sevdiğini bildiğimden dolayı Ömer Hayyam’ın şu dörtlüğü üzerine de düşünmeye ve kendi payına düşen hisseyi almaya davet ediyorum” diyerek “Niceleri Geldi” şiirinden şu dizeleri okumuştu: “Niceleri geldi neler istediler/Sonunda dünyayı bırakıp gittiler/Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi/O gidenler de hep senin gibiydiler.”

ETİKETLER

devlet bahçelifazıl sayömer hayyamrecep tayyip erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24