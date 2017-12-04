Devlet Bahçeli'den 'İyi Parti' açıklaması: Kandırıldılar

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meral Akşener öncülüğünde kurulan İYİ Parti’ye gidenlerin bir bölümünün kandırıldığını iddia etti. Bahçeli, bu kesimin 'FETÖ’cülerden ayrı tutulması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim ittifakı izni veren yasa konusunda ortaya attığı ‘cumhur ittifakı’ modeliyle ilgili, “Bekleyin bir sırrı var” dedi.

İYİ Parti’ye gidenlerin bir bölümünün kandırılmış

Bahçeli, dün partisinin genel merkezinde il başkanlarıyla yaptığı toplantıda 18 Mart 2018’de yapılacak kongre için hazırlık çalışmalarını gözden geçirdi.

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre Bahçeli İYİ Parti’ye gidenlerin bir bölümünün kandırıldığını belirterek bu kesimin FETÖ’cülerden ayrı tutulması gerektiğini söyledi.

MHP lideri, ‘iyi niyetli ve kandırılmış olan kesimin FETÖ’cülerden ayrı tutulması gerektiğini, bu kesime kapılarının açık olduğunu’ kaydetti.

Bahçeli, geçen hafta yaptığı açıklamada gündeme getirdiği ‘cumhur modeli‘ni de anlattı. Bu modelde seçmenin hem ittifak hem de altındaki partiye oy verebileceğini dile getiren MHP lideri şöyle dedi: “Bir sırrı var. Sabredin. Her şeyin bir zamanı var. Zamanı gelince açıklarız. MHP’nin söyledikleri hep doğru çıktı. Şimdi söylediklerimizin de doğruluğu ortaya çıkacak.”

Bahçeli, seçim barajının daha önce ittifaklar ve HDP gibi bağımsız adaylarla aşıldığını hatırlatma gereği duydu.