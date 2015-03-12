T24 LogoT24 Logo
Politika

Devlet Bahçeli'den 'ittifak' ve ‘parti kapatma’ açıklaması

'Ak Parti'ye kapatma davası açıldığında, partilerin kapatılmaması için gerekli değişikliğin yapılması gerektiğini ifade etmiştim'

12 Mart 2015 14:39

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu. Parti Genel Merkezi'nde adaylık başvurusu yapan Bahçeli, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Seçimlerde ittifak düşünülmediğini belirten Bahçeli, “Ak Parti'nin kapatılma endişesi Anayasa Mahkemesi'nde görüşülme sırasında gündeme geldiğinde MHP, partilerin kapatılmaması gerektiğini bununla ilgili gerekli değişikliklerin yapılmasından yana olabileceğini ve partileri kapatmak yerine kapatmaya temel olan yasadışı eylemleri kim yapmışsa siyasi parti yöneticilerinden onların yasaklanması veya yargıya ifadelerinin alınması lazım geldiğini ifade etmiştim” dedi.

Döviz kurundaki artış hatırlatılarak ekonomik gelişmeler konusunda bir endişe duyup duymadığı sorulan MHP Lideri Bahçeli, "Türkiye ekonomik yönden bunalım içerisinde. Çıkış yolu itibariyle gösterilen çabalarda ekonomi bilimiyle ters düşen yaklaşımlarla doludur. Cumhurbaşkanı bu gibi konularda biraz uzakta kalıp bürokrasideki yetişmiş uzmanlarımızla meselenin çözümünü başbakana bırakmasında yarar vardır" ifadelerini kullandı.

Bahar Demirel ve Tahsin Güner’in DHA’da yer alan haberine göre, partilerin kapatılmasını engellemek amacıyla Meclis'e sunulan kanun teklifi için partisinin tutumunun ne olacağı sorulan Bahçeli, "Kamuoyunu sürekli yanıltma politikası takip ediliyor. Ak Parti'nin kapatılma endişesi Anayasa Mahkemesi'nde görüşülme sırasında gündeme geldiğinde MHP, partilerin kapatılmaması gerektiğini bununla ilgili gerekli değişikliklerin yapılmasından yana olabileceğini ve partileri kapatmak yerine kapatmaya temel olan yasadışı eylemleri kim yapmışsa siyasi parti yöneticilerinden onların yasaklanması veya yargıya ifadelerinin alınması lazım geldiğini ifade etmiştim. Durup dururken parti kapatma meselesi ortaya çıkmıştır. Böyle bir parti kapatma yok. Ceza müessesesi vardır. Varsa partide hata bize gelip cezamızı kessinler ama milleti aldatmasınlar" dedi.

 

'Değerli şahsiyetlerin başvuruda bulunacaklarına inanmaktayız'

 

Bahçeli, adaylık için memleketi Osmaniye'yi tercih ettiğini söyleyerek, "7 Haziran 2015 Pazar günü oy verme günü olarak belirlenen 25'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi, aday adaylarının başvurularının kabul günü olarak 12 Mart'ı ve kabul gününün son günü olarak da 18 Mart'ı belirlemiştir. MHP'ye çok sayıda değerli şahsiyetlerin aday adayı olmak için başvuruda bulunacaklarına inanmaktayız. Bugün başkanlık divanı üyelerimizle başvurularımızı gerçekleştirmiş olduk. Bu seçimlerin milletimize, MHP'ye ve değerli adaylarımızla birlikte bütün siyasi partilerimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

 

'Türkiye ekonomik yönden bunalım içerisinde'

 

Döviz kurundaki artış hatırlatılarak ekonomik gelişmeler konusunda bir endişe duyup duymadığı sorulan Bahçeli, "Türkiye ekonomik yönden bunalım içerisinde. Çıkış yolu itibariyle gösterilen çabalarda ekonomi bilimiyle ters düşen yaklaşımlarla doludur. Cumhurbaşkanı bu gibi konularda biraz uzakta kalıp bürokrasideki yetişmiş uzmanlarımızla meselenin çözümünü başbakana bırakmasında yarar vardır" ifadelerini kullandı.

 

'Cumhurbaşkanı, aday olmasında ne mahsur gördü açıklaması lazım'

 

Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığı'na tekrar atanmasını nasıl değerlendirdiği sorulan Bahçeli, "Bu gelgitlerden millet çok usandı. Aday olmasında ne mahsur gördü cumhurbaşkanı, onu açıklaması lazım" diye konuştu. MHP'nin seçimlere yönelik bir hedefinin olup olmadığı sorusu için Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir anket çalışmasında henüz bulunmadık. Hedefimiz tek başına iktidar olmadır. Oylarımızı en çok seviyeye ulaştırmak bu seçimlerdeki hedefimizdir" açıklamasında bulundu.

 

'Milliyetçi hareket partisi ittifak düşünmemektedir'

 

Genel Seçimler için ittifak yapılacağı yönündeki iddialar sorulan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi ittifak düşünmemektedir. Ancak kapısını herkese açmıştır. Aday olmak isteyen partimizle seçime girmek isteyenler gelir başvurularını yapar" diye yanıt verdi.

 

'Parti kapatma yok, ceza müessesesi vardır'

 

Parti kapatma iddiaları hatırlatılarak partilerin kapatılmasını engellemek amacıyla Meclis'e sunulan kanun teklifini samimi bulup bulmadığı ile partisinin tutumunun ne olacağı sorulan Bahçeli, şunları kaydetti "Kamuoyunu sürekli yanıltma politikası takip ediliyor. Ak Parti'nin kapatılma endişesi Anayasa Mahkemesi'nde görüşülme sırasında gündeme geldiğinde MHP, partilerin kapatılmaması gerektiğini bununla ilgili gerekli değişikliklerin yapılmasından yana olabileceğini ve partileri kapatmak yerine kapatmaya temel olan yasadışı eylemleri kim yapmışsa siyasi parti yöneticilerinden onların yasaklanması veya yargıya ifadelerinin alınması lazım geldiğini ifade etmiştim. Durup dururken parti kapatma meselesi ortaya çıkmıştır. Böyle bir parti kapatma yok. Ceza müessesesi vardır. Varsa partide hata bizden gelip cezamızı kessinler ama milleti aldatmasınlar."

Bahçeli, ayrıca adaylık başvurusu öncesinde beraberindeki partililer ile kurban kestirdi. MHP Genel Merkezi önünde kesilen koç ile birlikte dua okunarak genel merkezde adaylık başvurusu gerçekleştirildi. 

ETİKETLER

devlet bahçeliittifakseçimmhpparti kapatmaakp

İlgili Haberler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Tabanda ittifak beklentisi var

'MHP kardeş parti, aynı kökten geliyoruz, ama seçime tek başımıza girecekmiş gibi hazırlık yapıyoruz'

HDP ve EMEP seçim ittifakı yaptı

İki parti yöneticileri yazılı açıklamalarında, Birleşik Haziran Hareketi'ne de ittifaka katılma çağrısı yaptı

CHP-DSP ittifakı DSP yönetimine takıldı

DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, DSP'nin CHP ile seçim ittifakına gitmeyeceğini açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24