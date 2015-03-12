Devlet Bahçeli'den 'ittifak' ve ‘parti kapatma’ açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu. Parti Genel Merkezi'nde adaylık başvurusu yapan Bahçeli, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Seçimlerde ittifak düşünülmediğini belirten Bahçeli, “Ak Parti'nin kapatılma endişesi Anayasa Mahkemesi'nde görüşülme sırasında gündeme geldiğinde MHP, partilerin kapatılmaması gerektiğini bununla ilgili gerekli değişikliklerin yapılmasından yana olabileceğini ve partileri kapatmak yerine kapatmaya temel olan yasadışı eylemleri kim yapmışsa siyasi parti yöneticilerinden onların yasaklanması veya yargıya ifadelerinin alınması lazım geldiğini ifade etmiştim” dedi.

Döviz kurundaki artış hatırlatılarak ekonomik gelişmeler konusunda bir endişe duyup duymadığı sorulan MHP Lideri Bahçeli, "Türkiye ekonomik yönden bunalım içerisinde. Çıkış yolu itibariyle gösterilen çabalarda ekonomi bilimiyle ters düşen yaklaşımlarla doludur. Cumhurbaşkanı bu gibi konularda biraz uzakta kalıp bürokrasideki yetişmiş uzmanlarımızla meselenin çözümünü başbakana bırakmasında yarar vardır" ifadelerini kullandı.

Bahar Demirel ve Tahsin Güner’in DHA’da yer alan haberine göre, partilerin kapatılmasını engellemek amacıyla Meclis'e sunulan kanun teklifi için partisinin tutumunun ne olacağı sorulan Bahçeli, "Kamuoyunu sürekli yanıltma politikası takip ediliyor. Ak Parti'nin kapatılma endişesi Anayasa Mahkemesi'nde görüşülme sırasında gündeme geldiğinde MHP, partilerin kapatılmaması gerektiğini bununla ilgili gerekli değişikliklerin yapılmasından yana olabileceğini ve partileri kapatmak yerine kapatmaya temel olan yasadışı eylemleri kim yapmışsa siyasi parti yöneticilerinden onların yasaklanması veya yargıya ifadelerinin alınması lazım geldiğini ifade etmiştim. Durup dururken parti kapatma meselesi ortaya çıkmıştır. Böyle bir parti kapatma yok. Ceza müessesesi vardır. Varsa partide hata bize gelip cezamızı kessinler ama milleti aldatmasınlar" dedi.

'Değerli şahsiyetlerin başvuruda bulunacaklarına inanmaktayız'

Bahçeli, adaylık için memleketi Osmaniye'yi tercih ettiğini söyleyerek, "7 Haziran 2015 Pazar günü oy verme günü olarak belirlenen 25'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi, aday adaylarının başvurularının kabul günü olarak 12 Mart'ı ve kabul gününün son günü olarak da 18 Mart'ı belirlemiştir. MHP'ye çok sayıda değerli şahsiyetlerin aday adayı olmak için başvuruda bulunacaklarına inanmaktayız. Bugün başkanlık divanı üyelerimizle başvurularımızı gerçekleştirmiş olduk. Bu seçimlerin milletimize, MHP'ye ve değerli adaylarımızla birlikte bütün siyasi partilerimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

'Türkiye ekonomik yönden bunalım içerisinde'

Döviz kurundaki artış hatırlatılarak ekonomik gelişmeler konusunda bir endişe duyup duymadığı sorulan Bahçeli, "Türkiye ekonomik yönden bunalım içerisinde. Çıkış yolu itibariyle gösterilen çabalarda ekonomi bilimiyle ters düşen yaklaşımlarla doludur. Cumhurbaşkanı bu gibi konularda biraz uzakta kalıp bürokrasideki yetişmiş uzmanlarımızla meselenin çözümünü başbakana bırakmasında yarar vardır" ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanı, aday olmasında ne mahsur gördü açıklaması lazım'

Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığı'na tekrar atanmasını nasıl değerlendirdiği sorulan Bahçeli, "Bu gelgitlerden millet çok usandı. Aday olmasında ne mahsur gördü cumhurbaşkanı, onu açıklaması lazım" diye konuştu. MHP'nin seçimlere yönelik bir hedefinin olup olmadığı sorusu için Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir anket çalışmasında henüz bulunmadık. Hedefimiz tek başına iktidar olmadır. Oylarımızı en çok seviyeye ulaştırmak bu seçimlerdeki hedefimizdir" açıklamasında bulundu.

'Milliyetçi hareket partisi ittifak düşünmemektedir'

Genel Seçimler için ittifak yapılacağı yönündeki iddialar sorulan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi ittifak düşünmemektedir. Ancak kapısını herkese açmıştır. Aday olmak isteyen partimizle seçime girmek isteyenler gelir başvurularını yapar" diye yanıt verdi.

'Parti kapatma yok, ceza müessesesi vardır'

Parti kapatma iddiaları hatırlatılarak partilerin kapatılmasını engellemek amacıyla Meclis'e sunulan kanun teklifini samimi bulup bulmadığı ile partisinin tutumunun ne olacağı sorulan Bahçeli, şunları kaydetti "Kamuoyunu sürekli yanıltma politikası takip ediliyor. Ak Parti'nin kapatılma endişesi Anayasa Mahkemesi'nde görüşülme sırasında gündeme geldiğinde MHP, partilerin kapatılmaması gerektiğini bununla ilgili gerekli değişikliklerin yapılmasından yana olabileceğini ve partileri kapatmak yerine kapatmaya temel olan yasadışı eylemleri kim yapmışsa siyasi parti yöneticilerinden onların yasaklanması veya yargıya ifadelerinin alınması lazım geldiğini ifade etmiştim. Durup dururken parti kapatma meselesi ortaya çıkmıştır. Böyle bir parti kapatma yok. Ceza müessesesi vardır. Varsa partide hata bizden gelip cezamızı kessinler ama milleti aldatmasınlar."

Bahçeli, ayrıca adaylık başvurusu öncesinde beraberindeki partililer ile kurban kestirdi. MHP Genel Merkezi önünde kesilen koç ile birlikte dua okunarak genel merkezde adaylık başvurusu gerçekleştirildi.