Devlet Bahçeli'den Brunson ve erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’li papaz Andrew Brunson’ın yaklaşık 2 yıllık tutukluluğunun ardından serbest bırakılmamasıyla birlikte ivmelenen ABD-Türkiye gerilimine ilişkin olarak, "Brunson'ı bizden daha fazla sevenlerle işimiz yok" dedi.

Kurbay Bayramı dolayısıyla eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli yerel seçimlere ilişkin olarak, ""Bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Özellikle mahalli idareler seçimlerini gündeme taşıyorlar, bu doğru değildir" " yorumunda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Milletimiz olarak da bayramı coşkuyla arzusu taşırdık. Ama İslam coğrafyası olsun, Türkiye olsun önemli sıkıntılar, hüzünlü günler yaşadığı için bu bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günler çok daha güzel olacaktır.

"Şu an Türkiye çok önemli ekonomi ve siyasal sorunları yaşadığı bir ortamda, bazı çevreler seçimi gündeme getiriyorlar. Mahal idareler seçimini gündeme taşıyorlar. Bu doğru değildir. Neden doğru değildir? Geçmişte erken seçimi düşünen bir siyasi hareket olarak genel seçimlerde her zaman ifade ettiğimiz şekliyle ama şimdi 31 Mart 2019'da en geç mahal idareler seçimlerinin yapılması lazımdır. Bunu seçim takvimiyle ilişkilendirdiğinizde, 1 Ocak 2019'da mahal idareler seçim takvimine girmiş olacaktır.

Hal böyle olunca, zaman çok dardır. Hele hele her partinin 20 bine aşkın belediye başkanı, meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçtirdiği bir seçimi daha kısaltmak, tamamen Türkiye'yi bir kaosa sürüklemek olur. Bunun için mahal idareler seçimi zamanında yapılmalıdır. Siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz. Çünkü her ilçe ve beldede ortaya çıkmış olan adaylar, ya akrabalarıyla, ya köylüsüyle bir dayanışma içerisinde bulunarak seçimi sürdürmektedir. Bunlar içinde değişik partilerden insanlar da bulunmaktadır. Yani doğal bir ittifak adayın ve belediye meclis üyesi insanların varlığıyla sağlanmaktadır."