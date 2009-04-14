Devlet Bahçeli'den AKP'ye ağır eleştiri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Hukukun siyasi amaçlara alet edildiği, adaletin siyasi iktidar tarafından korku, baskı ve yıldırma silahı olarak kullanıldığına dair endişeler toplumumuzda giderek yaygınlaşmaktadır' dedi.



Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta Şırnak'ta şehit olan 2 askere rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk Milletine başsağlığı dileklerini iletti.



Nisan ayının 20'sine rastlayan haftanın Kutlu Doğum Haftası olduğunu anımsatan Bahçeli, 1989 yılından beri kutlanan haftada 'peygamberimizin örnek ahlakı, güzel sözleri ve manevi mirasının bir kez daha insanlığa ve inananlara anlatılacağını' söyledi.



Bahçeli, 'Nüfusu 1,5 milyarı aşan İslam aleminin, yüce peygamberlerinden alacakları maneviyat yüksekliğine, O'nun İslam'ı tebliğ için gösterdiği ilahi sabra, mücadeleye, yöntemlerine ve muhteşem ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, yaşadığı sorunlara rağmen çağdaş bir devletin, Müslüman bir toplum üzerinde nasıl yükselebileceğinin başarılı bir örneği olarak karşımızdadır. Bunda elbette ki Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarından devraldığımız Türk-İslam medeniyet mirasının etkisi vardır' diye konuştu.

