Devlet Bahçeli: Sur, Cizre derken bombalar Ankara’da patlıyor; bu ne şerefsizliktir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki bombalı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Kara günler yaşıyoruz! Sanki ölüm uykusundayız. Ekin gibi biçiliyor, hızarda doğranıyoruz. Ölüyoruz arkadaşlar, hem de hiç huzur görmeden." dedi. Masumların katledildiğini söyleyen Bahçeli, "Bu ne şerefsizliktir? Bu nasıl bir kan tutkusu, öldürme arzusudur? Ankara’nın bağrında, devletin ana karargahında bomba patlarken, istihbarat ve güvenlik birimleri nerededir? Ne yapmaktadır? YPG’li bir cani Ankara’ya kadar bomba dolu araçla gelirken hiç mi yolu kesilmedi? Hiç mi gören olmadı? Hiç mi yol kontrolüne uğramadı? PYD/YPG’yi silahlandırıp tetik çektiren ABD’nin akan kanda, alınan canlarda hiç mi payı yoktur? Bize taziye, onları tahrik; ne güzel dünya!" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Malum zorunlu hal ve sebeplerden dolayı Twitter’den epeydir uzak kaldım. Yine de takipçilerimle gecikmeli de olsa buluşmaktan memnunum. Kara günler yaşıyoruz! Sanki ölüm uykusundayız. Ekin gibi biçiliyor, hızarda doğranıyoruz. Ölüyoruz arkadaşlar, hem de hiç huzur görmeden. Türk vatanı bir avuç soysuzun şiddet kazanına düştü. Türk milleti her gün saldırıya uğruyor. Sur, Cizre derken bombalar Ankara’da patlıyor.



"Bu vahşetin tanımı yok!"





Masumlar katlediliyor. Millet her defasında canevinden vuruluyor. Devlet şaşkın, hükümet şaibeli, gelecek ise oldukça sislidir. Kan akıyor umutlardan, korku saçılıyor bakışlardan; ve terör her seferinde acımıza acı ekliyor, kayıplarımıza yenilerini ilave ediyor. Dün Ankara’nın göbeğinde, İnönü Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında, TSK personelini taşıyan servis araçlarına bombayla saldırdılar.

Bu elim ve kanlı olayda 28 kardeşimiz hayatını kaybederken, 61’i de yaralandı. Bu vahşetin tanımı yok! Bu katliamın tarifi de yok! Ardından şiddet durmadı, silah ve bombalar susmadı. Bu sabah Diyarbakır-Lice karayolunda hainler bir kez daha sahneye çıktı. Bitmedi, Şırnak’ın İdil ilçesinde bir polis, bir asker şehit düştü. Ey diye seslenenlere ben de söyleyin artık ne söyleyecekseniz diyorum...

Dünden bugüne 36 evladımızı kaybettik. Bu ne hüsrandır? Bu ne şerefsizliktir? Bu nasıl bir kan tutkusu, öldürme arzusudur?Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara tez elden şifalar temenni ediyorum. Milletimizin, TSK’nın ve hepimizin başısağolsun.

"İstihbarat ve güvenlik birimleri nerededir?"

Ankara’nın bağrında, devletin ana karargahında bomba patlarken, istihbarat ve güvenlik birimleri nerededir? Ne yapmaktadır?

YPG’li bir cani Ankara’ya kadar bomba dolu araçla gelirken hiç mi yolu kesilmedi? Hiç mi gören olmadı? Hiç mi yol kontrolüne uğramadı? PYD/YPG’yi silahlandırıp tetik çektiren ABD’nin akan kanda, alınan canlarda hiç mi payı yoktur? Bize taziye, onları tahrik; ne güzel dünya!





"Millet 78 milyondur ama irade ve imanları birdir"





Terör kanla yaşar, şiddetle soluk alır. Hainler tavizle beslenir, pazarlıklarla güçlenir. Nitekim olan da budur. Her şeye rağmen Türk milleti ağır terör saldırısı karşısında kenetlenmiştir. Birlik ve kardeşliğimizin hisarlarında gedik açılmayacaktır.

Millet 78 milyondur; ama irade ve imanları birdir. Bedenleri ayrı ayrı,fakat ruhları aynıdır. Bölünmeyeceğiz, dağılmayacağız, yıkılmayacağız. Türk milleti bu zulmeti püskürtecektir. Türkiye sıkıştığı cendereden kurtulacaktır. Sabredeceğiz, fakat sonunda mutlaka kazanacağız."