Devlet Bahçeli: Yenikapı'da milletimle birlikte olacağım

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi arayıp Yenikapı mitingine davet etti. Bahçeli, mitinge katılmayı kabul etti.

Yıldırım, daha sonra CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu’nu şahsi olarak mitinge katılması için aradı fakat ulaşamadı. Yıldırım, daveti CHP Genel Başkan Yardımcısı’na iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 7 Ağustos’ta Yenikapı’da düzenlenecek olan mitinge daveti kabul etmedi. Bunun yerine CHP’den bir heyet mitinge katılacak.

Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 7 Ağustos'ta Yenikapı'da düzenlenecek "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne katılarak birer konuşma yapmaları için davet göndermişti.

"7 Ağustos'ta milletimle birlikte İstanbul Yenikapı'da olacağım"

Devlet Bahçeli, kişisel Twitter hesabında, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak, aldığım davet uyarınca 7 Ağustos günü İstanbul Yenikapı’da milletimle birlikte olacağım" ifadelerini kullandı.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin tweetleri:

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