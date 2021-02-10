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Devlet Bahçeli, yeniden MHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

"Eğer uygun bulursanız, davaya hizmetimin devamını arzular iseniz 18 Mart'ta yapılacak kurultayda genel başkan olarak adayım"

10 Şubat 2021 18:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 18 Mart'ta yapılacak 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

MHP lideri Bahçeli, Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin kurulları müşterek toplantısı sonrasında, parti kurmaylarına yönelik kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında kurultay sürecine değinen Bahçeli, "Eğer uygun bulursanız, davaya hizmetimin devamını arzular iseniz 18 Mart'ta yapılacak kurultayda genel başkan olarak adayım arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklaması alkışlarla karşılandı.

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