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Politika

"Devlet Bahçeli, Meral Akşener'i '5. partiyle görüşüyor' diye aday göstermedi"

Akşener'in Arınç, Şener ve Kılıç'la görüştüğü iddia ediliyor

22 Ekim 2015 14:14

Ankara kulislerinde, 1 Kasım seçimleri sonrasında, "5. parti hazırlığı" tartışılırken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul Milletvekili Meral Akşener'i aday göstermemesinde bu kulislerin rol oynadığı konuşuluyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre Bahçeli ile Akşener arasındaki gerginlik ilk olarak TBMM Başkanlığı seçimlerinde su yüzüne çıkmış ve Bahçeli, Akşener'in Meclis Başkanlığı adaylığı için, "Şansını kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, 1 Kasım'da yeniden aday göstermediği Akşener için, "O hanımefendi biraz dinlenecektir" açıklamasında bulunmuştu. MHP kulislerinde, Bahçeli-Akşener geriliminin nedeninin, Akşener'in 1 Kasım milletvekili aday listelerinin açıklanmasına bir hafta kala eski Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın da aralarında yer aldığı oluşumla görüşmesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Bahçeli'nin, 1 Kasım seçimleri için de Akşener'i aday gösterdiği ancak, "Sapanca yakınlarında gerçekleşen görüşmeden" haberdar olduktan sonra liste dışı bıraktığı iddia edildi.

Abdüllatif Şener söz konusu iddiaları ne doğruladı, ne de yalanladı. Şener, "Böyle bir görüşme olup olmadığıyla ilgili bir yorumda bulunmak istemiyorum" demekle yetindi. 

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