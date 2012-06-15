Devlet Bahçeli: Karar açıkça Anayasa'ya aykırıdır

Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresine ilişkin olarak verdiği kararı değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli "Karar Anayasa'ya açıkça aykırı. Adalet ve objektiflikle bağdaşmıyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında, "Her şeyden önce Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı yürürlükteki Anayasa'ya açıkça aykırılık teşkil etmiştir. Bundan sonra Başbakan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasi rakip olmaları kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Her şeyden önce Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı yürürlükteki Anayasa'ya açıkça aykırılık teşkil etmiştir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti: "Bilindiği üzere 5678 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 31 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilmiş ve ardından 16 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazete'de halkoyuna sunulmak üzere yayımlanmıştır. Bunun üzerine, 31 Mayıs 2007 tarihinde aralarında; Cumhurbaşkanlığı görev süresinin yedi yıldan beş yıla çekilmesini ve milletvekilliği süresinin beş yıldan dört yıla indirilmesini sağlayan anayasa değişiklikleri de 21 Ekim 2007 tarihindeki referandumla onaylanmıştır. Bu gerçekler ışığında Cumhurbaşkanlığı görev süresinin '5+5' yıl olarak tayin edilmesine rağmen, Anayasa Mahkemesi'nin bugün verdiği kararın tutarlılıkla, objektiflikle ve adaletle bağdaşır ve izah edilebilir hiçbir tarafı görülmemiştir. Anayasa'da açık ifadesi bulunan ve tartışma götürmez bir şekilde net olan Cumhurbaşkanlığı görev süresini sulandırmak, siyasi ve keyfi yorumlarla yeni içtihat oluşturmak en başta Anayasa'nın çiğnenmesinden başka bir anlama gelmemiştir."

'Milletimiz bu tezgah altı ilişkileri görmekte'

Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün uluslararası bir göreve getirilme çabaları da şimdilik sonuçsuz kalacak ve bir işe yaramayacaktır. Anayasa Mahkemesi verdiği kararla, AKP'nin tekerine taş koyduğu gibi, hukukun güvenirliğine de kalıcı bir darbe vurmuştur. Elbette aziz milletimiz bu tezgah altı ilişkileri görmekte ve devleti aile şirketine çevirme arayışında olan sinsi niyetleri ibretle izlemektedir. Şüphesiz Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararın düzeltmesini büyük Türk milleti gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde yerine getirecek ve devletin en yüksek makamıyla ilgili hesap yapanları mutlaka sükûtu hayale uğratacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi buna yürekten inanmakta ve güvenmektedir" şeklinde görüş belirtti.