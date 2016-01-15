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MHP: Genel Başkanımız Devlet Bahçeli kontrol anjiyosu yaptırmıştır

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

15 Ocak 2016 20:11

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, medyada yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp ameliyatı geçirdiğine dair haberlerin gerçekle bağının olmadığı belirtti.

Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli, rutin sağlık kontrolleri çerçevesinde özel bir klinikte kontrol anjiyosu yaptırmıştır. Daha önceden planlanan bu tedavi süreci başarıyla tamamlanmıştır. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, istirahat halindedir. Medyada yer alan spekülasyona dayalı haberlerin gerçekle bağı olmayıp, bu tip haberlerin dikkate alınmaması önemle rica olunur."

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