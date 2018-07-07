Devlet Bahçeli ile Koray Aydın arasındaki buzlar yemin töreninde eridi

Yasama Dönemi milletvekillerinin TBMM’deki yemin töreni, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İyi Partili Koray Aydın arasındaki buzların erimesine de sahne oldu. MHP’den ayrılıp İyi Parti’ye geçen Aydın’ın yanına giderek Bahçeli’nin elini sıkmasının ardından ikili bir süre sohbet etti.

TBMM Genel Kurul salonuna gelen Koray Aydın Bahçeli'nin yanına gitti. Tokalaşmak için el uzatan kişinin Koray Aydın olduğunu gören Devlet Bahçeli şaşkın bir ifadeyle ayağa kalkarak Aydın'ın elini sıktı. Bahçeli ve Aydın'ın diyaloğu yerlerine oturduktan sonra da sürdü.

"MHP'ye duyulan güvenin yerle bir etmeye kimsenin hakkı ve haddi yoktur"

Bahçeli, MHP'den istifa ederek İYİ Parti saflarına katılan Koray Aydın için "İstifa tek taraflı tercihtir, partimiz açısından hayırlı olmuştur. 2019'daki bir adaylık için şimdiden isim veriyorsa birilerini hava boşluğuna atıp yerine geçmeyi düşünüyordur" demişti.

MHP'li muhaliflerden Trabzon Milletvekili Koray Aydın da Bahçeli için "Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülke tek adama verilmiştir, buna destek olan MHP'de de tek adamlık olmuştur. MHP tek bir kişinin partisi haline gelmiştir. Ortada kala kala MHP'nin ismi ve mahsun üç hilali bırakılmıştır. Bunun adı demokrasi değildir. Bunun adı ülkücülük değildir. MHP'ye duyulan güven halk nezninde yerle bir edilmiştir. Bunu yapmaya kimsenin hakkı ve haddi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.