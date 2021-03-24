Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tek aday olarak girdiği seçimde AKP Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP 7'nci Olağan Kongresi'nde yeniden AKP Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Bahçeli görüşmede, Erdoğan'ı yeniden genel başkanlığa seçilmesinden ötürü tebrik etti. (DHA)

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