Devlet Bahçeli: Bu iktidar değişmezse ya bölünürüz ya çatışırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli, Kayseri'de yapılan MYK toplantısı sonrasında, Palas beldesi ile Sarıoğlan ilçe belediyesini ziyaret etti. Burada vatandaşa seslenerek, 2015 seçimlerinin kardeşlik ve etnik temelli çatışmalardan uzaklaşmanın bir adımı olacağını belirten Bahçeli, "12 yılı aşmış bir siyasi partinin değişmesi lazım. Allah muhafaza bin yıllık kardeşliğimiz hukukumuz sarsılır. Değişmezse ya bölünürüz ya çatışırız. Bunun ikisinin de olmasını istemiyoruz" dedi. Bahçeli, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız’ın, "Belediyeyi borçlu aldık; israftan kurtarıp, iktisada geçtik" sözüne de övgüler yağdırdı ve "Gurur duyuyoruz" diyerek alkışlattı.

Cihan Haber Ajansı'ndaki habere göre Bahçeli, Sarıoğlan Belediyesini ziyaretinde Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sarıoğlan Belediye Başkanı Yıldız, belediyeyi 9 milyon borçla aldıklarına dikkat çekerek, yaptıkları hizmetlerden örnekler verdi. Bahçeli, Yıldız'ın, "Belediyeyi yaptığımız hizmetlerle israftan kurtarıp, iktisada geçirdik" sözlerini, "Bu sözü tüm belediyelerimiz örnek alıp uygulamalı" diyerek övdü.

'2015 yılı bu yenileşmeyi başaramazsa Türkiye'de beklenmedik gelişmelere şahit olabiliriz'

Bahçeli, daha sonra balkondan partililere şöyle seslendi:

"2015 yılı 7 Haziran itibariyle, en son 7 Haziran olmak üzere 25. dönem milletvekilliği genel seçimlerinin de yapılacağı bir yıl olacaktır. Türkiye 2015 yılında birlik beraberliği sağlanmış, etnik temelli ve mezhep temelli çatışmalardan uzaklaşmış bin yıllık kardeşliği ile birbirine aşırı derecede saygı duyan, bütünleşmiş bir Türkiye'nin oluşmasında önemli bir adım olacağını düşünmenizi isterim. Değişik partilerden mensup olabiliriz, değişik partilere oy verebiliriz. Ama Türkiye'nin etrafında ve Türkiye'deki gelişmeleri de dikkate alarak Türkiye'de 12 yılı aşmış bir siyasi partinin yenilenmesinde ihtiyaç vardır. 2015 yılı bu yenileşmeyi başaramadığı takdirde Türkiye'de beklenmedik gelişmelere şahit olabiliriz. Allah muhafaza bin yıllık kardeşliğimiz hukukumuz sarsılır. Ya bölünürüz ya çatışırız. Bunun ikisinin de olmasını istemiyoruz."

Bahçeli konuşmanın ardından Kayseri'den ayrıldı.