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Politika

Devlet Bahçeli: Başörtüsü Köşk'te, Başbakanlık'ta var, Meclis'te neden olmasın?

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'başörtülü milletvekili'ne yeşil ışık yaktı

01 Ekim 2013 22:55

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuda başörtüsü serbestliği getiren düzenlemeye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'başörtülü milletvekili'ne yeşil ışık yaktı.

Bahçeli, yasama yılının başlaması dolayısıyla Meclis'te verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan tarafından dün açılan demokratikleşme paketine değinen Bahçeli, paketin içeriğindeki kamuda türban serbestisine ilişkin, "Köşk'te Başbakanlık'ta var, Meclis'te neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, seçim barajı düzenlemesinin farklı bir alternatif olmadığını iktidarın gerçek niyetini kamufle etme amacında olduğunu söyledi.

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