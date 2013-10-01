Devlet Bahçeli: Başörtüsü Köşk'te, Başbakanlık'ta var, Meclis'te neden olmasın?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuda başörtüsü serbestliği getiren düzenlemeye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'başörtülü milletvekili'ne yeşil ışık yaktı.

Bahçeli, yasama yılının başlaması dolayısıyla Meclis'te verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan tarafından dün açılan demokratikleşme paketine değinen Bahçeli, paketin içeriğindeki kamuda türban serbestisine ilişkin, "Köşk'te Başbakanlık'ta var, Meclis'te neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, seçim barajı düzenlemesinin farklı bir alternatif olmadığını iktidarın gerçek niyetini kamufle etme amacında olduğunu söyledi.