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Politika

DEVLET BAHÇELİ ANİ'YE GİTTİ KARS (A.A)

01 Ekim 2010 15:08

-DEVLET BAHÇELİ ANİ'YE GİTTİ KARS (A.A) - 01.10.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2011 yılında yapılacak seçim çalışmalarının startını vermek üzere Kars'a geldi. Beraberinde TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve MHP Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş ile kente gelen Bahçeli'yi, MHP İl Başkanı Oktay Aktaş, MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, parti yöneticileri ve üyeleri karşıladı. Kalabalık konvoy eşliğinde, konaklayacağı Grand Ani Otel'e geçen Bahçeli, burada bir süre dinlendikten sonra, Kars'a 45 kilometre uzaklıktaki Ani Harabeleri'ne hareket etti.

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