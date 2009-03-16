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Devlet amirini arıyor!

Emniyet Genel Müdürlüğü, müstafi emniyet amirini, işe gelmediği gerekçesiyle savunması yapması için Resmi Gazete ile ilan verdi

16 Mart 2009 02:00

Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı, müstafi (*)Emniyet Amiri Gökhan Çelik’i, 7 gün işe gelmediği gerekçesiyle savunması yapması için Resmi Gazete ile ilan verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısının ilanlar bölümünde yer alan ilanda "122341 sicil sayılı müstafi Emniyet Amiri Gökhan Çelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kuruluna ait iki ayrı soruşturma dosyasının karara bağlanabilmesi" amacıyla ifade vermesi için ilanla çağırdı.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 129 ve 130.maddeleri gereğince Emniyet Amiri Çelik’in savunmanızın alınması gerektiğinden ve "bütün aramalara rağmen bulunamadığınızdan 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. maddesi gereğince tebligat yerine geçerli olmak üzere" Resmi Gazete’ye ilan verildiği bildirildi.

Resmi Gazete’de yer alan ilanda soruşturmadaki iddialar ise şöyle yer aldı:
"İDDİA 1 - Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bulunduğunuz sırada, 26.07.2008-01.08.2008 tarihleri arasında 7 gün göreve gelmediğiniz iddia edilmektedir.

İDDİA 2 - Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bulunduğunuz sırada, 28.04.2008 tarihinden geçerli 10 (On) gün süreli rapor aldığınız, 09.05.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 7 (Yedi) gün daha ikinci rapor aldığınız, ilk rapor bitimi olan 05.08.2008 tarihinde göreve başlamanız gerekirken göreve gelmediğiniz iddia edilmektedir."

Bu iddialara ilişkin ifadesinin alınması için 7 gün süresi olduğu belirtilen ilanda, Çelik’den savunmasını şahsen ya da yazılı olarak göndermediği takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılacağı da ifade edildi

(*) Müstafi: Kendi isteğiyle işinden çekilmiş, istifa etmiş

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