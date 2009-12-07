Devlet 40.000 engelli memur alacak

T24 - Maliye Bakanlığı, 38 bin 192 özürlüye devlette iş kapılarını açtı, Üniversiteleri Destekleme Projesi (ÜNİDES) ile de yüksek öğretim kurumlarına ek kaynak için düzenleme yapıldı.



2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında yapılan bir değişiklik ile kamuda ilk defa işe alınacak özürlülerle ilgili istisnai düzenlemeye gidildi. 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girecek söz konusu düzenleme ile kamudaki özürlü istihdamı, kadro sınırlamasının dışında bırakıldı.

Bu şekilde Kanun gereğince dolu kadro sayılarının yüzde 3'ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda bulunan, ancak bu yükümlülüklerini kadro sınırlaması ve diğer nedenlerle yerine getiremeyen kamu kurum ve kuruluşları, 2010 yılı içerisinde özürlü kontenjanlarının tamamını doldurabilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren bir üst düzey Maliye yetkilisi, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 40 ve üzerinde olan kişilerin "özürlü" addedildiğine dikkati çekerek, AA'ya şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kamu kuruluşları, dolu kadrolarının yüzde 3'ü oranında özürlü personel çalıştırmak durumunda. Ancak, Bütçe Kanunlarıyla belli sayıda açıktan atama izni verilen, emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılanların da yüzde 25'i oranında yeni memur alımında bulunabilen kamu kuruluşları, bu sınırlamalar ve diğer nedenlerle özürlü personel almaya pek sıcak bakmıyordu. Sonuçta 48 bin 549 adet kadroya karşılık, kamuda özürlü statüsünde sadece 10 bin 357 kişi istihdam ediliyor.

Özürlü vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek iç in ilk defa bir istisna getirdik. 2010'da özürlü istihdamı, kamuya tahsis edilen kadroların dışında değerlendirilecek. Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşları, 2010 başından itibaren boş kadroları kadar özürlü personel alabilecek. Bu kadrolarının tümü nü doldurabilecek."

Halen kamuda 38 bin 192 özürlü kadrosu boş bulunuyor.

Yeni düzenleme kapsamında en fazla özürlü memur alabilecek kuruluş da Milli Eğitim Bakanlığı olarak belirleniyor. Halen 16 bin 256 özürlü personel alım hakkı bulunan Milli Eğitim Bakanlığını, 8 bin 51 boş kadro ile Sağlık Bakanlığı, 6 bin 229 boş kadro ile Emniyet Genel Müdürlüğü, bin 1813 baş kadro ile Adalet Bakanlığı, bin 636 kadro ile de Diyanet İşleri Başkanlığı izliyor.

Kamuda özürlü memur alımı yapılacak boş kadrolar şöyle:

KAMU KURULUŞLARI AÇIK OLAN ÖZÜRLÜ MEMUR KADROSU

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Adalet Bakanlığı 1.813

İçişleri Bakanlığı 619

Milli Eğitim Bakanlığı 16.256

Sağlık Bakanlığı 8.051

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 780

Diyanet İşleri Başkanlığı 1.638

Gelir İdaresi Başkanlığı 628

Emniyet Genel Müdürlüğü 6.229

Orman Genel Müdürlüğü 229

Diğer Kurumlar 1.949

Toplam 38.192

Bu arada bir başka yeni düzenleme ile de KÖYDES'ten sonra Üniversitelere Destek Projesi de (ÜNİDES) uygulamaya konuluyor.



Bu projenin ilk adımı olarak Maliye Bakanlığı, yeni yıl bütç esinden öğretim elemanı açığının kapatılması ve üniversitelerin fiziki mekan sorunlarının çözülmesi için 250 milyon lira ek para verecek.



Aynı şekilde yeni kurulan 28 üniversiteye de toplam 250 milyon lira ek kaynak aktarılacak.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde 2007 yılında Karaman'da "Karamanoğlu Mehmet Bey", Ağrı'da "Ağrı Dağı", Kilis'te "Kilis 7 Aralık", Çankırı'da "Çankırı Karatekin", Artvin'de "Artvin Çoruh", Bitlis'te "Bitlis Eren", Osmaniye'de "Osmaniye Korkut Ata", Muş'ta "Muş Alpaslan", Mardin'de de "Mardin Artuklu" Üniversiteleri kuruldu. Yeni kurulan bu 17 üniversiteye akademik, idari ve döner sermaye alanlarında yaklaşık 30 bin kadro ihdas edildi.



2008 yılında ise 9 devlet üniversitesi ile 2 vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun tasarıları Meclis'te kabul edildi. Böylece İstanbul'da 2 vakıf üniversitesi ile Ardahan, Bartın, Bayburt, Gümüşhane, Iğdır, Şı rnak, Tunceli ve Yalova Üniversitelerine onay verildi. Bu 9 ile üniversite kurulması ile halen 85 olan üniversite sayısı 94'e çıkacak.