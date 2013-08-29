Üç kez koruma talep eden kadını, kocası öldürdü

36 yaşındaki Nilüfer Türkoğlu, ayrı yaşadığı ve boşanmak istediği eşi tarafından Diyarbakır'da sokak ortasında uzun namlulu silahla vurularak öldürüldü. Yakınları genç kadının aldığı tehditler nedeniyle üç kez koruma talebinde bulunduğunu söyledi.

Tüm taleplerine rağmen koruma verilmediği iddia edilen Nilüfer Türkoğlu (36) sokak ortasında öldürüldü. Kocası Türkoğlu'nu dün sabah saatlerinde teknisyen olarak çalıştığı Tarım Müdürlüğü'ne giderken uzun namlulu bir silahla vurdu.

Kurşun yağdırdı arabayla kaçtı

Kayapınar Kaymakamlığı önünde Kayapınar İlçe Tarım Müdürlüğü'nde teknisyen olarak çalışan Nilüfer Türkoğlu'nu vuran, hem Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, hem de özel bir sürücü kursunda çalışan Murat Türkoğlu olay yerinden arabayla kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan Nilüfer Türkoğlu ise kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Üç ay önce evini terk etmişti

Genç kadının, yaklaşık üç ay önce 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle ayrıldığı eşinden daha önce ölüm tehditleri aldığı ve koruma talebinde bulunduğu iddia edildi. Üç kez koruma talebinde bulunmasına rağmen Türkoğlu'na koruma verilmediği ileri sürüldü. İddialara göre, Murat Türkoğlu kısa süre önce de ayrılmak istemediğini belirterek, eşini ölümle tehdit etti. Murat Türkoğlu'nun üç gündür sürücü kursuna gitmediği ve cep telefonunu kapattığı öğrenildi.

Ağlatan mesaj

Bir kız ve bir erkek çocuk annesi olan Nilüfer Türkoğlu'nun, sosyal paylaşım sitesindeki son mesajında şunları yazdığı görüldü:

"Seni üzenler hep olacaktır. Kimileri de değerini ne yapsan da bilmeyecektir, kimileri seni hep yanlış anlayacaktır, kimileri ön yargılarla hep hayatında olacaktır. Kimileri beni hiçe sayacak, kimileri umursamayacaktır. Olsun boşver kaybettim sanma asla. Yanlış ata oynayandır kaybeden aslında.'