Devlet, 2725 liraya beygir satın alacak

T24 - Devlet süvari beygirine, 2725 lira ödeyecek. Ordu ihtiyacı için alınacak hayvanların birim fiyatında yüzde 4,7 ile yüzde 6,3 arasında artış yapıldı. 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan verilere göre, süvari birlikleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 2012’de alınacak en pahalı hayvan, 2725 lira ile süvari beygiri olacak. Süvari beygirini, 2200 liralık birim fiyatı ile topçu beygiri izleyecek. Diğer binek beygirleri için ödenecek birim fiyat ise 2165 lira olacak.

Mekkareye 1515 lira



Osmanlı ordusunda taşıma işlerinde kullanılan at, deve, katır vb. hayvanlar olarak kullanılan mekkare beygirinin birim fiyatı da 1.515 lira olarak belirlendi. Mekkare olarak kullanılacak katıra da 1440 lira ödenecek. Orduya alınacak hayvanların birim fiyatında en yüksek artış ise kangal köpeğinde oldu. Kangal köpeğinin birim fiyatında geçen yıla göre yüzde 6.25 oranında artış kaydedildi. Buna göre, devlet ordu ihtiyacı için alınacak kangal köpeğine 510 lira ödeyecek. Kurt köpeğinin birim fiyatı da 1050 lira olacak.



Bu arada, geçmişte büyük önem taşıyan süvari birlikleri, gelişen teknoloji nedeniyle önemini yitirse de süvari birliklerine halen geçit vermez arazilerde büyük iş düşüyor.





