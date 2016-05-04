Devletin 237 milyonluk 'temsil' harcamasının nedeni G-20 Zirvesi'ymiş!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2015 yılında temsil ve tanıtıma yapılan harcamaları açıkladı. Kamuoyunda 'çiçek parası' olarak bilinen harcamalara ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun verdiği soru önergesini yanıtlayan Ağbal, devletin tüm birimlerinin temsil ve tanıtıma toplamda 439 milyon 400 bin lira harcadığını belirtti. Ağbal’ın yanıtında temsil ve tanıtıma harcanan meblağın bu denli yüksek olmasının nedeninin, 15 – 16 Kasım’da Türkiye’de yapılan G – 20 zirvesindeki giderler olduğu belirtildi. G - 20 Zirvesi'nin yapıldığı Kasım ayında yapılan harcamalar, Aralık ayının giderlerinin 237 milyon liraya çıkmasına neden oldu.

Tanrıkulu’nun 15 Şubat’ta verdiği soru önergesini cevaplayan Ağbal, Ocak ayında 2,5 milyon TL, Şubat ayında 8,7 milyon TL, Mart ayında 16,4 milyon TL, Nisan ayında 24,1 milyon TL, Mayıs ayında 18,7 milyon TL, Haziran ayında 30,1 milyon TL, Temmuz ayında 22,6 milyon TL, Ağustos ayında 12,1 milyon TL, Eylül ayında 10,8 milyon TL, Ekim ayında 15,5 milyon TL, Kasım ayında 40,8 milyon TL ve Aralık ayında 237,1 milyon TL harcama yapıldığını kaydetti.

11 yılda yaklaşık 24 kat artış

Ağbal’ın yanıtına göre, 2004 yılından bu yana temsil ve tanıtım giderlerinin artışı dikkat çekti. 2004 yılında 18,3 milyon TL, 2005 yılında 24 milyon TL, 2006 yılında 53,2 milyon TL, 2007 yılında 55,6 milyon TL, 2008 yılında 71,8 milyon TL, 2009 yılında 99,2 milyon TL, 2010 yılında 92,1 milyon TL, 2011 yılında 234,5 milyon TL, 2012 yılında 127,7 milyon TL, 2013 yılında 158,1 milyon TL, 2014 yılında 198,1 milyon TL harcanırken, 2015 yılının harcaması 439,4 milyon TL'yi buldu.

Bakan Ağbal, Maliye Bakanlığı’nın ve bakanlığa bağlı kurumların temsil ve tanıtım giderlerini de şöyle sıraladı:

2004 yılında 226 bin 340 TL,

2005 yılında 201 bin 977 TL,

2006 yılında 229 bin 398 TL,

2007 yılında 334 bin 437 TL,

2008 yılında 310 bin 922 TL,

2009 yılında 402 bin 157 TL,

2010 yılında 338 bin 193 TL,

2011 yılında 618 bin 587 TL,

2012 yılında 686 bin 743 TL,

2013 yılında 1 milyon 362 bin 878 TL,

2014 yılında 600 bin 785 TL

2015 yılında 1 milyon 550 bin 801 TL