Devlerden 1.6 milyar TL'lik net kar

T24 - Yılın ilk yarısında Koç Holding 766 milyon TL, Sabancı Holding de 918 milyon TL'lik net kar elde etti.



Türkiye'nin iki dev holdingi Koç ve Sabancı yılın ilk yarısında toplam 1.6 milyar TL'lik net kar elde etti. İlk yarı sonuçlarını açıklayan Koç Holding, 766 milyon TL'lik ne kara ve konsolide satışını 24.5 milyar TL'ye çıkarırken, Sabancı Holding de 918 milyon TL'lik net kara, 9.8 milyar TL'lik konsolide satışa ulaştı.





Koç Holding, bu dönemde konsolide satış gelirlerinde yüzde 23, net karda ise yüzde 15'lik artış yakaladığını, faaliyet karını yüzde 14 artışla 2 milyar 2 milyon TL'ye yükselttiğini yükselttiğini açıkladı. 2010 yılının ilk yarısında 500 milyon TL yatırım yapan Koç Holding'in, 4 bine yakın ilave istihdam sağladığı belirtildi.



İhracat yüzde 48 arttı



İlk yarı sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Koç Holding CEO'su Turgay Durak, küresel piyasalarda yaşanan tüm zorluklara ve süregelen ikinci dip tartışmalarına rağmen, Koç Holding'in iç piyasa satışlarında ve uluslararası satış gelirlerinde de 2009 ilk 6 aya göre ciddi bir artış kaydettiğini söyledi. Durak, son iki yıldır yaşanan küresel kriz esnasında yurtdışı piyasalarda da pazar paylarını artırmak için çalıştıklarını belirterek, 2010 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kombine ihracat gelirlerini yüzde 48 artışla 5 milyar doların üzerine taşıdıklarını açıkladı. Geçen sene özellikle ilk çeyrekte yaşanan durgunluktan sonra odaklandıkları tüm sektörlerde kapasite kullanım oranlarında ciddi artışlar kaydettiklerini belirten Durak, 2010'nun ilk yarısında yarım milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını, ikinci yarıda da yatırımlarına hızlanarak devam edeceklerini açıkladı. Konsolidasyona tabi olan Koç Holding şirketlerinde geçen yılın ilk yarısında 67 bin 988 olan istihdam rakamı, 2010 Haziran ayı itibariyle 71 bin 818'e yükseldi.



Aynı dönemde Sabancı Holding ise net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 oranında artırdığını duyurdu. Buna göre, satışları 9 milyar 802 milyon lira, faaliyet karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış göstererek 2 milyar 451 milyon lira olarak gerçekleşti. Sabancı Holding'in toplam varlıkları 30 Haziran 2010 tarihinde, yılbaşına göre yüzde 9 artış ile 122 milyar 496 milyon lira, özkaynakları ise yüzde 6 artış ile 21 milyar 977 milyon liraya ulaştı.

2010 yılında yüzde 5'lik büyüme bekliyoruz



Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kurtul, dünyada pek çok ülkenin global krizden ağır şekilde etkilendiği bu dönemde Türkiye ekonomisinin güçlü bankacılık sektörü, ekonomi yönetiminin mali disiplini koruması, özel sektörün dinamizmi ve verimlilikte sağladığı yüksek artış ve dış pazarlarda sağladığı başarılar sayesinde hızlı bir toparlanma gösterdiğini ifade etti. Kurtul, şunları kaydetti: "Nüfus yapısı çok genç olan ülkemizde daha hızlı istihdam artışı yaratmamız, odaklanmamız gereken konuların başında gelmektedir. 2010 yılında yakaladığımız yüksek oranlı büyüme sayesinde istihdam artışının yükselişe geçtiğini görüyoruz. Yılın ilk üç ayında yüzde 12'ye yakın büyüme gösteren ekonomimizin 2010 yılında yüzde 5 büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Düşük enflasyon ve düşük reel faiz ortamının ülkemizde yatırımların canlanmasına ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz."



