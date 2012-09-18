Devler Ligi'nde perde aralanıyor

Şampiyonlar Ligi’nde 2012-2013 sezonu bu akşam gruplarda oynanacak ilk maçlarla başlıyor. Almanya’yı Dortmund, Bayern Münih ve Schalke’nin temsil ettiği ligdeki tek Türk ekibi Galatasaray.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bu akşam gruplarda oynanacak ilk maçlarla başlıyor. Özellikle son iki yıldır Bundesliga’da ağırlığını hissettiren ve bu dönemi iki lig şampiyonluğu ve bir Federasyon Kupası’yla geçiren Borussia Dortmund, aynı başarıyı Avrupa kupalarında yakalayamıyor. Sarı-siyahlılar 1997’deki sürpriz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 2002’de Feyenoord’a karşı UEFA Kupası finali oynadığından beri adeta Avrupa’da başarıyı unuttu.

Teknik direktör Jürgen Klopp, takımının geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tecrübe kazandığını belirtiyor ve ekliyor; “Gerçekten kendimizi göstermek istiyoruz ve bir adım ilerlemiş durumdayız. Ama tecrübe şişeye doldurulup dağıtılan bir şey değil. Tecrübeyi edinmek gerekiyor.”

Dortmund, geçen sezon Arsenal, Marsilya ve Olympiyakos gibi nispeten kolay takımların olduğu grupta sonuncu olarak Avrupa’ya veda etmişti. Bu yıl işi biraz daha zor gibi görünüyor. Zira en zorlu kuralardan birini çeken Dortmund, İspanya şampiyonu Real Madrid, İngiltere şampiyonu Manchester City ve Hollanda şampiyonu Ajax’un bulunduğu D grubunda mücadele edecek.

Sarı-siyahlılar, ilk grup maçında bu akşam (18 Eylül) Ajax’ı Signal Iduna Park’da ağırlayacak. TSİ 21:45’te başlayacak olan maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Gecenin sonucu merakla beklenen maçlarından biri de bu akşam yine D grubunda oynanacak. Real Madrid’in Manchester City’yi Santiago Bernabeu’da konuk edeceği mücadelenin başlama saati

TSİ 21:45.

Schalke, son yıllarda sergilediği performansla Almanya’nın Avrupa’daki 3. güçlü kulübü durumuna geldi. 2011’de Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynayan mavi-beyazlılar, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselmişti. Kulübün sportif direktörü Horst Heldt, “Avrupa’nın kalıcı takımlarından biri olduk. Böyle de devam etmek istiyoruz” diyor. B grubunda mücadele edecek olan Schalke ilk grup maçında bu akşam (18 Eylül) Yunan temsilcisi Olimpiyakos’a konuk olacak. Karşılaşmayı İspanyol David Fernandez Borbalan yönetecek. B grubunun diğer maçında Fransız temsilcisi Montpellier, İngiliz ekibi Arsenal’ı ağırlayacak. Maçların başlama saati TSİ 21:45.

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam (18 Eylül) tamamı TSİ 21:45’da başlayacak olan maçların programı şöyle;

A grubu:

Dinamo Zagreb – Porto

Paris St.Germain – Dinamo Kiev

B grubu:

Montpellier – Arsenal

Olimpiyakos – Schalke

C grubu:

Malaga – Zenit

Milan – Anderlecht

D grubu:

Real Madrid – Manchester City

Borussia Dortmund - Ajax

Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2012-2013 sezonunun en büyüğü, 25 Mayıs 2013'te Londra'nın Wembley stadyumunda oynanacak final mücadelesi sonrası belli olacak. (Deutsche Welle Türkçe)

