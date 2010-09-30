-DEVLER LİGİ'NDE PENALTI YAĞMURU ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde salı ve çarşamba günü oynanan 2. maçlarda toplam 13 penaltı verildi. 16 maçtaki 13 penaltının 10'unda top ağlara giderken, 3 penaltı vuruşu değerlendirilemedi. Salı gecesi oynanan Partizan-Arsenal ve dün oynanan Tottenham-Twente maçlarında 3 penaltı verildi. Partizanlı Cleo, takımını lehine verilen 2 penaltıdan birini filelere gönderirken, birini kaçırdı. Arsenal'den Andrey Arşavin de maçta bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Tottenham-Twente maçında ise ev sahibi takımın lehine 3 penaltı verildi. Tottenham'da Rafael Van Der Vaart penaltıyı kaçırırken, Roman Pavlyuçenko kullandığı 2 penaltıda da başarılı oldu. Türk hakem Cüneyt Çakır da yönettiği Rubin Kazan-Barcelona maçında 2 kez penaltı noktasını gösterdi. Rubin Kazan'da Christian Noboa, Barcelona'da David Villa, penaltı vuruşlarını gole çevirdi ve maç 1-1 sonuçlandı. Bu haftaki maçlarda, Manchester United dışındaki tüm İngiliz takımlarının (Tottenham, Chelsea ve Arsenal) lehine penaltı verildi. Penaltı kararı verilen maçlar ve penaltıları kullanan futbolcular şöyle: Tottenham - Twente: 4-1 (Tottenham'da Roman Pavlyuchenko 2 penaltı vuruşunu gole çevirdi, Rafael Van Der Vaart 1 penaltı kaçırdı) Hapoel Tel Aviv - Lyon: 1-1 (Hapoel'de Enyeama, Lyon'da Michel Bastos 1'er penaltı vuruşunu gole çevirdi) Rubin Kazan - Barcelona: 1-1 (Rubin Kazan'da Christian Noboa, Barcelona'da David Villa 1'er penaltı vuruşunu gole çevirdi) Basel - Bayern Münih: 1-2 (Bayern'de Bastian Schweinsteiger 1 penaltı vuruşunu gole çevirdi) Chelsea - Marsilya: 2-0 (Chelsea'de Nicolas Anelka 1 penaltı vuruşunu gole çevirdi) Braga - Shaktar Donetsk: 0-3 (Shaktar'da Douglas Costa 1 penaltı vuruşunu gole çevirdi) Partizan - Arsenal: 1-3 (Partizan'da Cleo 1 penaltı vuruşunu gole çevirdi, 1 penaltı kaçırdı. Arsenal'de Andrey Arshavin 1 penaltı kaçırdı)