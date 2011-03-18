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DEVLER LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ ANKARA (A.A)

18 Mart 2011 15:41

-DEVLER LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kuraya İspanya'dan Barcelona ve Real Madrid, İngiltere'den Manchester United, Chelsea ve Tottenham, İtalya'dan İnter, Almanya'dan Schalke 04 ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk takımları katıldı. Kura çekiminde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:       ÇEYREK FİNAL:      Real Madrid-Tottenham Chelsea-Manchester United Barcelona-Shakhtar Donetsk İnter-Schalke 04 YARI FİNAL: İnter-Schalke 04 eşleşmesinin galibi ile Chelsea-Manchester United eşleşmesinin galibi          Real Madrid-Tottenham eşleşmesinin galibi ile Barcelona-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibi      Çeyrek final ilk maçlarının 5-6 Nisan'da oynanacağı ''Devler Ligi''nde, rövanş karşılaşmaları 12-13 Nisan'da yapılacak.  Yarı final ilk karşılaşmaları 26-27 Nisan, rövanşları 3-4 Mayıs'ta oynanacak.      Final maçı ise 28 Mayıs'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da Wembley Stadı'nda yapılacak.

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