Devler Ligi'nde İngiliz gecesi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelelerinde, rakiplerini eleyen İngiliz ekipleri Manchester United ve Arsenal yarı finale kaldı.



Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester United deplasmanda Porto'yu 1-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Portekiz'de Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 6. dakikada Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun müthiş golüyle turu yakaladı. Geçtiğimiz hafta Old Trafford'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.



Dragao kalesi düştü



Manchester United, Devler Ligi'nde daha önce Dragao'da 12 maçında da İngiliz ekiplerine boyun eğmeyen Porto'yu evinde mağlup eden ilk İngiliz takımı olarak da tarihe geçti.



Manchester United yarı finalde, İspanyol ekibi Villarreal’i eleyen bir başka İngiliz takımı Arsenal ile eşleşti.



Villarreal'in gücü yetmedi



Arsenal ise çeyrek finalde İspanyol ekibi Villarreal'i safdışı bıraktı. İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İspanyolları, Emirtes Stadı'nda oynanan karşılaşmada 10. dakikada Theo Walcott, 60. dakikada Emmanuel Adebayor ve 69. dakikada penaltıdan Robin van Persie’nin kaydettiği gollerle geçen Arsenal, 4 takım arasına kaldı. Villarreal'de Sebastian Eguren 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maçta yedek soyunan Nihat Kahveci, 64. dakikada Bruno'nun yerine oyuna dahil oldu.

