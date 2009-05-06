Devler Ligi'nde ilk finalist Manchester

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist, Arsenal'i 3-1 yenen Manchester United oldu.



Yarı final rövanş maçında Arsenal ve Manchester United, Londra Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Manchester United, 8. dakikada Park ve 11 ile 61. dakikalarda Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle Arsenal'i 3-1 yendi. Arsenal'in tek golünü, 76. dakikada penaltıdan Van Persie attı.



Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 25. maçta da yenilmezken Arsenal, bu maça kadar Londra Emirates'te oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında kalesinde gol görmemişti.



Yarı finalin ilk ayağında Old Trafford'ta oynanan karşılaşmayı Manchester United, O'Shea'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.



Şampiyonlar Ligi'nde yarın Barcelona, 0-0'ın rövanşında Chelsea deplasmanı Stanford Bridge'e konuk olacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.



2008-2009 Şampiyonlar Ligi final maçı 27 mayısta Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

