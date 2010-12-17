-DEVLER LİGİ'NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi ikinci turunda karşı karşıya gelecek takımlar belirlendi. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde en ilgi çekici eşleşme, geçen yıl final oynayan İnter Milan ile Bayern Münih'in bu kez ikinci turda eşleşmesi oldu. İnter, Mayıs ayında Madrid'de oynanan final maçında Bayern Münih'i 2-0 yenmiş ve 45 yıl aradan sonra kupayı kazanma başarısını göstermişti. Kura çekiminde, bir diğer dikkat çekici eşleşme ise Real Madrid ile Lyon arasında oldu. Real Madrid, daha önce hiç yenemediği Lyon ile geçen yıl yine 2. turda eşleşmiş ve Fransız rakibine 1-0 ve 1-1'lik sonuçlarla boyun eğmişti. Şampiyonlar Ligi'nde 2006 yılının finalistleri Barcelona ile Arsenal de bu yıl ikinci turda eşleşen iki takım oldu. Barcelona, Paris'te oynanan final maçında 2-1 ile geçtiği rakibiyle geçen yıl da karşılaşmış ve iki maçta 6-3'lük avantaj sağlayarak bir üst tura geçmişti. Öte yandan Bursaspor ile birlikte C Grubu'ndan ilk sırada çıkan Manchester United, Fransa'nın Marsilya, ikinci sırada yer alan Valencia ise Almanya'nın Schalke 04 takımlarıyla eşleşti. Eşleşmeler söyle: Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) AC Milan (İtalya) - Tottenham Hotspur (İngiltere) Valencia (İspanya) - Schalke 04 (Almanya) İnter Milan (İtalya) - Bayern Münih (Almanya) Lyon (Fransa) - Real Madrid (İspanya) Arsenal (İngiltere) - Barcelona (İspanya) Marsilya (Fransa) - Manchester United (İngiltere) Kopenhag (Danimarka) - Chelsea (İngiltere) Kura çekimi sonrası eşleşmelerde ilk maçlar, grup maçlarını ikinci sırada tamamlayan ve bu doğrultuda ikinci torbada yer alan ekiplerin sahasında oynanacak. Buna göre, ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 8-9 ve 15-16 Mart'ta yapılacak.