-Devler liginde bir Türk ANKARA (A.A)- 14.08.2011 - Milli savunma sanayii içinde önemli bir yeri olan Savunma Sanayii şirketi ASELSAN, dünyanın en büyük savunma sanayii kuruluşları listesinde yükselmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından yayınlanan listeye göre beş yıldır ilk 100 savunma sanayii şirketi içinde (Defense News Top 100) yer alan ASELSAN, önceki yıl 93. sırada, geçen yıl 86. sırada yer almıştı. Üslendiği projeleri ile başarı grafiğini giderek yükselten ASELSAN, bu yıl 80. sıraya yükseldi. ASELSAN bu listede yer alan tek Türk firması konumunda bulunuyor. -Hedef dünyanın ilk 50 şirketinden biri olmak İlk 100 arasında Türkiye'den sadece ASELSAN'ın bulunduğu listede, dünyanın en önemli savunma sanayi kuruluşları yer alıyor. Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayınlanmakta olan ''Defense News Top 100'', dünyanın en prestijli savunma sanayii listesi olarak kabul ediliyor. Türk ordusunun elektronik cihaz ve sistem alanında en önemli kaynağı olan ASELSAN, her yıl listede bir ön sırada yer alarak, yakın gelecekte dünya çapındaki ilk 50 savunma sanayii firmasından biri olmayı hedefliyor. -Aselsan, ABD ve İsrail şirketlerini geride bıraktı Bu yılki listede 80. sıraya yükselen ASELSAN, savunma sanayiinde faaliyet gösteren çok sayıda ABD, Rus ve İsrail firmasını da geride bıraktı. Bu yılki listede birinciliği, Amerikan Lockheed Martin firması alırken, onu İngiliz BAE Systems izledi. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASELSAN, Askeri Haberleşme Sistemleri, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistemleri, Seyrüsefer ve Aviyonik Sistemleri, Savunma ve Silah Sistemleri, Komuta-Kontrol-Haberleşme-Bilgisayar-İstihbarat-Keşif ve Gözetleme (C4ISR) Sistemleri, Deniz Savaş Sistemleri, Profesyonel Haberleşme Sistemleri, Akıllı Ulaşım Sistemleri tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, sistem entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanlarında teknoloji merkezi olarak çalışıyor. -Sektöründe Ar-Ge'ye en çok pay ayıran kuruluş- Kurum, 600 yerli firmaya yan sanayii olarak iş yaptırıyor. ASELSAN'da halen 2250'si mühendis, 4150 personel çalışıyor. Her yıl cirosunun ortalama yüzde 7'sini Ar-Ge faaliyetlerine tahsis eden ASELSAN'ın Ar-Ge harcamaları, Türkiye'deki tüm savunma sanayii firmalarının araştırmaya ayırdığı payı ikiye katlıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin teknoloji gereksinimini karşılayan en önemli milli kaynak olan ASELSAN, uluslararası savunma pazarındaki etkinliği ve pazar payını artırmak üzere çalışmalarına devam ediyor. ASELSAN, 38 ülkeye, direkt satışın yanı sıra ürünlerinin teknoloji transferi ile ortak üretim çalışmalarını da içerecek şekilde ihracat gerçekleştiriyor.