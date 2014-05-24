Devler Ligi'nde bir ilk; aynı kentin iki takımı için final zamanı

Avrupa kupalarının 59 yıllık tarihinde ilk kez aynı kentin 2 takımı finalde karşı karşıya gelecek. Dev final, bu akşam saat 21:45'te başlayacak.



Bir tarafta, son 5 yılda kadrosuna 600 milyon euro'nun üzerinde yatırım yapan Real Madrid, diğer tarafta, mütevazı bütçesi ile devlere meydan okuyan Atletico Madrid.

Büyülü bir sezon geçiren Atletico Madrid, La Liga şampiyonluğunu, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile taçlandırmak istiyor. Real ise takıntı haline getirdiği 10. Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Muhtemel 11'ler

Atletico Madrid

Courtuis, Juan Fran, Miranda, Godin, Filipe Luis, Koke, Gabi, Thiago, Arda (Diego Ribas), Raul Garcia, Diego Costa (David Villa)

Real Madrid

Casillas, Carvajal, Ramos, Pepe (Varane), Coentrao, Illarramendi, Modric, Di Maria, Bale, Benzema, Ronaldo