Devler Ligi'nde 12 takım turladı

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı oynanan 16 karşılaşmayla tamamlanırken, son maçlar öncesinde 12 takım üst tura çıkmayı garantiledi.

F Grubu maçında Almanya'nın Borussia Dortmund, konuk ettiği Polonya'nın Legia Varşova takımını 8-4 mağlup etti. Maçta atılan 12 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta atılan en fazla gol olarak kayıtlara geçti.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş'ın 3-0 geriye düştüğü maçta konuk ettiği Benfica ile 3-3 berabere kalması, Şampiyonlar Ligi'nde en çok konuşulan maçlardan biriydi.

Üst turu garantileyen takımlar

A Grubu: Arsenal, Paris Saint-Germain

C Grubu: Barcelona, Manchester City

D Grubu: Atletico Madrid, Bayern Münih

E Grubu: Bayer Leverkusen, Monaco

F Grubu: Real Madrid, Borussia Dortmund

G Grubu: Leicester City

H Grubu: Juventus

B Grubu'nda ise son 16'ya kalacak takımlar son hafta maçlarının ardından belli olacak. 8'er puanlı Napoli ve Benfica ile 7 puanlı Beşiktaş'ın 6. hafta maçları öncesi gruptan çıkma ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?

Grubun son maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçı kazanması halinde puanını 10'a yükselterek gruptan çıkacak.



Siyah-beyazlı ekibinin gruptan çıkması için ikinci bir ihtimal daha bulunuyor. Eğer Benfica son maçta Napoli'yi mağlup ederse, İtalyan ekibi 8 puanda kalacak. Beşiktaş ise, Kiev karşısında bir puan alsa bile ikili averajda Napoli'ye üstün olduğu için 8 puanla turu atlayan ikinci takım olacak.

G Grubu'nda Kopenhag ile Porto, H Grubu'nda ise Olympique Lyon ve Sevilla bir üst tura çıkma umutlarını son maça bıraktı.

Gol krallığı

Lionel Messi-Barcelona: 9 gol

Edinson Cavani-PSG: 5 gol ikinci

Riyad Mahrez-Leicester City: 4 gol

Asist krallığı

Neymar-Barcelona: 7 asist

Ousmane Dembele-B.Dortmund: 4 asist