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Develi'de Afrin'e giren asker için dualar edildi

DEVELİ (Kayseri), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK-KCK-PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Develi ilçesinde sabah namazında dua ed

22 Ocak 2018 14:40

DEVELİ (Kayseri), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin Afrin bölgesinde PKK-KCK-PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın zaferle sonuçlanması için Develi ilçesinde sabah namazında dua edildi.
Develi Merkez Çarşı Camii\'nde kılınan sabah namazında Afrin\'e giren asker için dualar okundu. Fetih Suresi\'nin okunduğu ve duaların edildiği programda konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, “Vatan evlatlarımız bizlerin güvenliği için canlarını siper ederek bir sefere daha çıkmışlardır. Bizlere düşen de her daim onlara dualar ederek destek olmaktır. Rabbim kazasız belasız, sağ salim onları sevdiklerine, vatanlarına kavuştursun” dedi.

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