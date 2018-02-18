Develer halı saha için güreşti

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)



ANTALYA\'nın Serik ilçesinde bu yıl 4\'üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Deve Güreşleri\'nde develer Töngüçlü Mahallesi\'ne yapılacak halı saha için güreşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Serik Belediyesi\'nin katkılarıyla düzenlenen 4\'üncü Geleneksel Deve Güreşleri, Töngüçlü Mahallesi\'nde yapıldı. Mahalleye yapılacak halı saha için düzenlenen güreşlerde çeşitli illerden 30 deve güreşti.

Güreşleri CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, CHP İlçe Başkanı Abdullah Akbaba, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran ile çok sayıda güreş sever izledi.

Kumluca\'dan İsmet Ulutaş ile Ünal Gündoğdu\'ya ait \'Gayraklı\' adlı devenin \"Türkiyem\" türküsüyle oynaması izleyicilerden büyük alkış aldı. Güreşlerde Türk bayrağı açan Antalya Yörükler Derneği üyeleri Afrin şehitleri için sahada yürüdü.

Güreş ağalığını 100 bin TL ile Recep Şimşek elde etti.

Töngüçlü Mahalle Muhtarı Hüseyin Büyükalp, \"Bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediğimiz Geleneksel Deve Güreşleri hayli çekişmeli maçlara sahne oldu. Güreşlerimize katılım gösteren herkese teşekkür ederim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güreşlerden detay

- Bayraklı yürüş

- Türkiyem türküsüyle oynayan Gayraklı adlı deve

(FOTOĞRAFLI)