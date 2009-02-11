Devasa zarar rakamları işten çıkarmayı da körüklüyor

Dev firmalar hemen her gün görülmedik zarar rakamları ve yeni işten çıkarmaları açıklamakta adeta birbiriyle yarışıyor.



2009 ekonomik durgunluğun arttığı, devasa zarar rakamlarının ve işsizliğin konuşulduğu bir yıl olacak dendi, söylendiği gibi de oldu. Dev firmalar dev zarar rakamları açıklarken işten çıkardıkları kişilerin sayısı da 10 binleri buluyor.



Geçen yılın son çeyreğinde 3.9 milyar Euro zarar açıklayan ING Bank, yeni duyurduğu bin kişiyle birlikte krizden bu yana 8 bin çalışanıyla yollarını ayırmış oldu. 2008’de 343 milyon Euro zarar ettiğini bildiren Peugeot-Citroen ise bu yıl 11 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. İsviçreli Credit Suisse bankası geçen yılın son çeyreğinde 5,61 milyar dolar zarar etti. 2008 zararı ise 7 milyar dolar olarak açıklandı.



Hollanda ING bin kişiyi daha işten çıkaracak



Hollanda'nın uluslararası bankacılık ve sigorta şirketi ING Bank Hollanda'daki birimlerinden toplam bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.



ING sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Hollanda'da işten çıkarmalar, geçen ay açıklanan

"iyileşme programı" çerçevesinde yapılacak.



İşten çıkarılacakların yarıya yakınını banka birimlerinde, diğerlerini de sigortacılık ve yardımcı hizmet birimlerinde çalışanlar oluşturacak.



Sözcünün verdiği bilgiye göre, işten çıkarmalar derhal değil, 9 aya yayılarak ve yeni alanlarda iş bulmalarına destek verilerek yapılacak.



ING Bank, geçen ay yaptığı açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde 3,9 milyar Euro zarar ortaya çıktığını ve hazırlanan iyileştirme programı çerçevesinde dünya düzeyindeki birimlerinden toplam 7 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirmişti.



Peugeot-Citroen, bu yıl 11 bin çalışanıyla yollarını ayıracak



Fransız otomotiv devi Peugeot-Citroen, bu yıl 11 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.



Fransa'nın en büyük otomotiv şirketi Peugeot-Citroen, işten çıkarmalara Fransa dışındaki fabrikalardan başlanacağını, istihdamdaki azalmanın gönüllülük esasına dayalı ve sözleşmelerin yenilenmemesi biçiminde olacağını açıkladı.



Aynı zamanda Avrupa'nın ikinci büyük otomotiv şirketi olan Peugeot-Citroen, geçen yıl sonu itibariyle 2,700 kişiyi işten çıkardı.



Fransa hükümeti, zor günler geçiren Renault ve Peugeot-Citroen otomotiv şirketleri ile İsveçli Volvo'nun sahip olduğu Renault Trucks'a 6,5 milyar avro kredi yardımı yapacağını açıklamıştı.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hükümet yardımı alacak otomotiv şirketlerinin üretimlerini Fransa'da yapması ve Çek Cumhuriyeti'ndeki fabrikalarındaki üretimlerini Fransa'ya getirmesi gerektiğini söylemişti.



Fransız şirketinin işçi çıkarmalara Fransa dışındaki fabrikalardan başlanacağı açıklamasının, Sarkozy'i "korumacılıkla" suçlayan Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın memnuniyetsizliğini daha da artırması bekleniyor.



Avrupa Komisyonu da, Fransa'nın otomotiv üreticilerine devlet yardımı konusunda "bir dizi kaygıları" bulunduğunu, Fransa'nın bu yardımının AB rekabet kurallarını ihlal etmemesi gerektiğini açıklamıştı.



Bu arada şirket geçen yıl, küresel ekonomik kriz nedeniyle otomotiv satışlarındaki "benzeri görülmemiş çöküş" yüzünden geçen yıl 343 milyon Euro zarar ettiğini bildirdi. Şirket 2007 yılında 885 milyon Euro kar etmişti.



Şirketin geçen yıl satışları da yüzde 7,4 gerileyerek 54,4 milyar avro oldu.



Peugeot-Citroen üst yöneticisi Christian Streiff, bu yıl Batı Avrupa'da araç satışlarının yüzde 20 düşmesini ve 2009'un ilk yarısının zor geçmesini beklediklerini söyledi.



İsviçreli Credit Suisse bankasının 2008 zararı ise 7 milyar dolar



İsviçreli Credit Suisse bankası geçen yılın son çeyreğinde 5,61 milyar dolar zarar etti.



İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 5,61 milyar dolar zarar ettiğini, 2008 yılı zararının ise 7 milyar dolar olduğunu açıkladı.



Açıklamada, bankanın geçen yıl son çeyrekteki zararının ticari faaliyetlerdeki düşüş, personel çıkarma maliyetleri ve şüpheli alacaklardan kaynakladığı belirtildi.



Credit Suisse üst yöneticisi Brady W. Dougan yaptığı açıklamada, geçen yılın sonuçlarının hayal kırıklığı yarattığını, ancak 2009 yılına çok güçlü sermaye pozisyonuyla girdiklerini söyledi.



Önceki yıl 6,66 milyar dolar kar eden banka, geçen yıl aralık ayında 5,300 çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.



İsviçre'nin en büyük bankası UBS, geçen yıl son çeyrekte 7,57 milyar dolar zarar açıklamıştı.



Nokia da fabrika kapatıp işçi çıkaracak



Cep telefonu üreticisi Nokia, Finlandiya'da bir fabrikayı kapatacak ve 320 kişiyi işten çıkaracak.

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, küresel ekonomik krizin cep telefonu endüstrisini olumsuz etkilemesi nedeniyle maliyetleri düşürmek için Finlandiya'nın güneyindeki Jyvaskyla'daki araştırma ve geliştirme fabrikasını kapatacağını ve bu kararın fabrikada çalışan 320 kişiyi etkileyeceğiniaçıkladı.



Nokia, daha önce Finlandiya'nın güneyindeki Salo'da bir fabrikada 2,500 kişinin işine son vereceğini bildirmişti.





