-DEVAMSIZLIK MADDE KULLANIMINI ARTTIRIYOR ANTALYA (A.A) - 20.02.2011 - İstanbul'daki liselerde yapılan araştırmaya göre, okullarından en az 7 gün kaçmış her 100 öğrenciden 10'unun hayatları boyunca en az bir kez esrar içtiği ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Madde Kullanımını Önleme ve İzleme Bürosu'nca yapılan araştırmada, anket yoluyla 28 ilçedeki 154 lisede öğrenim gören 31 bin 272 öğrencinin sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı mercek altına alındı. Araştırmaya göre, okulunu ve öğretmenlerini seven, derslerinde başarılı ve gelecekten beklentisi olan öğrenciler arasında madde kullanımına daha az rastlandığı tespit edildi. Dikkat çeken en çarpıcı sonuç ise okula devamsızlık ile alkol, sigara ve esrar kullanımı arasındaki orantı oldu. Okula hiç devamsızlığı bulunmayan öğrencilerden yüzde 33,2'si hayatları boyunca en az bir kez sigara kullandıklarını belirtirken bu oran en az 7 gün okuldan kaçan öğrencilerde neredeyse iki katına ulaşarak yüzde 63,8'e ulaşıyor. Okuldan hiç kaçmayan öğrencilerin yüzde 25,9'u en az bir kez alkollü içecek tükettiklerini ifade ederken, bu oran en az 7 gün okuldan kaçanlarda yüzde 48,3'e ulaşıyor. Okula devamsızlığı bulunmayan öğrencilerin yüzde 1,5'inin, en az 7 gün devamsızlığı bulunanların ise yüzde 10,1'inin esrar kullandığı ortaya çıkıyor. Bu sonuçlara göre, okuldan en az 7 gün kaçan her 100 öğrenciden 10'unun en az bir kez esrar içmiş. -DERS NOTLARI DA ARAŞTIRILDI- Matematik ve Türkçe ders notlarından yola çıkarak öğrencilerin okuldaki başarısının madde kullanımına etkisi de araştırıldı. Matematik ders notu 1'in altında olan öğrencilerin yaklaşık yarısının en az bir kez sigara kullandığı belirlenirken, bu oran 5 alan öğrencilerde yüzde 37,7'ye indi. Aynı dersten 1'in altında not alan öğrencilerden yüzde 4,4'ü en az bir kez esrar kullandığını ifade ederken, bu oran 5 alan öğrencilerde 2,8'e düştü. Türkçe'den 1'in altında not alan öğrencilerin yüzde 48,7'si en az bir kez sigara içtiğini belirtirken, yüzde 6,2'si de esrar kullandıklarını söylediler. Söz konusu dersten 5 alan öğrencilerin yüzde 39'unun en az bir kez sigara, yüzde 2,6'sının esrar içtikleri tespit edildi. -MEZUN OLDUKTAN SONRA ÇALIŞMAK İSTEYENLER- Araştırmada, liseden mezun olduktan sonra herhangi bir işte çalışmaya düşünen öğrencilerde sigara ve esrar kullanımının daha yaygın olduğu belirlendi. Üniversiteye gitmeyi düşünen öğrencilerin yüzde 43,2'si hayatları boyunca en az bir kez sigara içtiklerini söylerken, bu oran iş aramaya başlamayı düşündüğünü söyleyenlerde yüzde 55,8'e yükseldi. Üniversiteyi hedefleyen öğrencilerin yüzde 2,8'si hayatlarında en az bir kez esrar kullandıklarını belirtirken, çalışmayı amaçlayan öğrencilerde bu oranın yüzde 7,4 olması dikkati çekti. Üniversiteye girme olasılığının olmadığını belirten öğrencilerin yüzde 54,7'si sigara kullandıklarını ifade ederken, bu oran sınavı kazanma şansını çok yüksek gören öğrencilerde yüzde 38,8'e düştü. Üniversite kapısının kendisine tamamen kapalı olduğunu düşünen öğrencilerin yüzde 8,1'i en az bir kez esrar kullandığını beyan ederken, bu oran, kesinlikle yükseköğrenime devam edeceğini belirten öğrencilerde yüzde 2,3'e indi. Okulda kendisini iyi ve kötü hisseden öğrenciler arasında da madde kullanımındaki farklılıklar dikkati çekti. Okulda kendisini kötü hisseden öğrencilerin yüzde 53,7'si en az bir kez sigara içtiğini beyan ederken, iyi hissedenlerde bu oran yüzde 38,1'de kaldı. Kendisini okulda kötü hisseden öğrencilerin yüzde 7'si en az bir kez esrar içtiklerini belirttiler. Buna karşın okulda iyi hisseden öğrencilerin yüzde 2,1'i esrar kullandıklarını ifade etti. Araştırmada, okulunu seven ve sevmeyen öğrenciler arasında esrar kullanımında 2 kat fark ortaya çıktı. Okulunu değiştirmek isteyen öğrencilerin yüzde 5,4'ü en az bir kez esrar içtiklerini vurgularken, okulunu değiştirmek istemeyenlerde bu oran yüzde 2,5 olarak belirlendi. -ÖĞRETMEN SEVGİSİ- Araştırmada öğretmenleriyle iyi anlaşan öğrencilerin daha az sigara ve esrar içtikleri ortaya çıktı. Öğretmenleriyle iyi anlaşan öğrencilerin yüzde 38,8'i sigara, yüzde 2,3'ü ise en az bir kez esrar kullandıklarını söylediler. Öğretmenleriyle iyi anlaşamadığını ifade eden öğrencilerin de yüzde 50,6'sı sigara, yüzde 5,7'si en az bir kez esrar içtiklerini bildirdiler.