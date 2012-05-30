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Yaşam

Devamsızlığa hapis cezası

Devlet lisesinde okuyan Diane Tran 10 günden fazla okula gitmediği gerekçesiyle suçlu bulundu

30 Mayıs 2012 13:13

ABD'nin Teksas eyaletinde okulunun örnek öğrencileri arasında bulunan Diane Tran (17), kendisini hapiste buldu.

Houston kenti yakınlarındaki Willis kasabasının devlet lisesinde okuyan Tran, okula mazeretsiz 10 günden fazla gitmediği gerekçesiyle çıkarıldığı çocuk mahkemesince suçlu bulununca bir gece hapis yatmak zorunda kaldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, genç kız yargıca, iki kardeşine bakabilmek için iki farklı işte çalıştığını, ev ödevlerini sabah yediye kadar ayakta kalarak tamamlayabildiğini, bazı günler “okula gidemeyecek kadar yorgun” olduğunu anlatmasına rağmen cezadan kurtulamadı.

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