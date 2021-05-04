DEVA Partisi, polislerin görüntü ve sesinin alınmasını yasaklayan Emniyet genelgesi hakkında dava açacak

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, polislerin görüntülerinin ve seslerinin alınmasını yasaklayan Emniyet genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açacaklarını kaydetti.

Kolluk güçlerine ses ve görüntü almayı engelleme yetkisinin 'keyfiliğin' önünü açacağını savunan Yeneroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin, ifade ve basın özgürlüğü ile hak arama hürriyetini doğrudan engellediğine dikkat çekti.

Yeneroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İdarenin bir genelge ile kanuna dayanmayan böyle bir yetkiyi kolluk güçlerine vermeye kalkması açık bir yetki gaspıdır. Dolayısıyla böylesi bir talimat, Anayasa gereğince kanunsuz emirdir. Bu yetkiyi kullanan polis memuru Ceza Kanunu'nun 24. maddesi gereğince suç işlemiş olur. Öncelikle Sayın İçişleri Bakanı ve genelgeyi hazırlayan görevliler hukuku bilmedikleri gibi kamuoyuna da yanlış bilgi vermektedirler. Polisin mesleğini icra faaliyeti özel hayat niteliğinde olamaz. Kamu görevi ifa eden bir polis görevini kamuya açık olarak ifa eder. İktidara sesleniyorum: Şayet polislerin aile ve özel hayatını düşünüyorsanız, çalışma şartlarını iyileştirin, polis intiharlarını engelleyin, 3600 ek gösterge düzenlemesini yapın.