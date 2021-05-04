DEVA Partisi, polislerin görüntü ve sesinin alınmasını yasaklayan Emniyet genelgesi hakkında dava açacak

"Hiçbir kanuni dayanağı bulunmayan bu genelge ile temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmakta, Anayasa'nın 13. maddesine aykırı olduğu gibi anayasal haklara da ölçüsüz bir müdahaledir. Yargıtay içtihatlarına göre bir suçun ispatına yönelik kaybolma olasılığı bulunan bir delilin muhafazasını sağlamak üzere ses ve görüntü kaydı alınması suç olmadığı gibi hukuka uygun bir delil niteliğindedir. Toplumsal olaylar sırasında ses ve görüntü kaydı alınması, vatandaşların Anayasa'nın 26. maddesine göre haber alma hakkının, basın mensuplarının ise Anayasa'nın 28 ve 30. maddesi açısından basın hürriyetinin bir parçasıdır."