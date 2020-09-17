DEVA Partisi'nden salgından etkilenen kültür ve sanat çalışanları için 'destek programı' önerisi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 salgını sürecinden olumsuz etkilenen kültür ve sanat çalışanlarının durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pandemideki kısıtlamalar sonucu en fazla mağdur olan sektör çalışanları arasında kültür ve sanat çalışanları bulunmaktadır" denildi.

Sektör çalışanlarına destek verilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı: