DEVA Partisi'nden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a: Kendi otelinize tahsis ettiğiniz ormanda yeni otel binası yapılmasına izin verdiniz mi?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ana hissedarı ve yöneticisi olduğu şirketinin Türkbükü'nde yapacağı 5 yıldızlı tatil köyü projesine 25 bin metrekarelik orman arazisinin dahil edilmesine onay vermesini gündeme taşıdı.

Bakan’ın şahsına ait olan Ersoy Otelcilik’in Azerbaycan merkezli ISR Holding’in bünyesinde bulunan ISR Turizm’in alındığını ve satın alınan ISR Holding’in isminin 15 Ocak 2021’de MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş. olarak değiştirildiğini belirten Yeneroğlu, otelin yanı başındaki 25 dönüm orman arazisinin de şirkete tahsis edildiğini, Orman arazisindeki ağaçların kesilerek, yeni inşaatın gerçekleştirilmesi için tek engelin ÇED sürecinin kaldığı iddiasına vurgu yaptı.

Konuya ilişkin TBMM’ye soru önergesi veren Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan şu soruları yanıtlamasını istedi:

1- Bodrum Türkbükü’ndeki Hilton Türkbükü Oteli’ni satın aldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanı olarak bu otelin çok kapsamlı bir tatil köyüne dönüştürülmesine izin verdiniz mi?

2- Sahibi olduğunuz Bodrum Türkbükü’ndeki oteli tatil köyüne dönüştürdükten sonra otel arazisinin yanındaki ormandan 25 dönümlük araziyi Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi otelinizin kullanımına tahsis ettiniz mi?

3- Sahibi olduğunuz oteli tatil köyüne dönüştürmenin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi otelinize tahsis ettiğiniz ormanda yeni otel binası yapılmasına izin verdiniz mi?

4- Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi mülkiyetindeki otele haksız bir menfaat sağlayarak görevini kötüye kullandığı iddia edilen şahıs hakkında, Kültür ve Turizm Bakanı olarak suç duyurusunda bulunacak mısınız?

TIKLAYIN - Bakan Ersoy, kendi şirketinin tatil köyü projesine 25 bin metrekarelik orman arazisinin dahil edilmesine onay verdi