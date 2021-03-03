DEVA Partisi'nden "İnsan Hakları Eylem Planı" açıklaması: İnsan hakları ihlallerine sonlandırmaktan son derece uzaktır

T24 Haber Merkezi

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı, hakkında açıklamalarda bulundu. İnsan haklarının fiilen ortadan kaldırılmış olduğunu belirten Yeneroğlu, "Bu nedenle, milletimizin demokrasi ve insan hakları taleplerini karşılamaktan ve insan hakları ihlallerine sonlandırmaktan son derece uzaktır" dedi.

Gazeteciler içeride tutulurken, planda ifade ve basın özgürlüğünün iyileştirilmesinden söz edilmesinin milletin aklıyla dalga geçmek olduğunu ifade eden Yeneroğlu, "Üniversite öğrencileri cezaevinde ya da ev hapsindeyken, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının genişletilmesinden ve tutuklamanın istisnailiğinden söz edilmesi abesle iştigaldir" diyerek tepkisini gösterdi.

Yeneroğlu, şöyle devam etti:

"Eylem Planı’nda “işkenceye sıfır tolerans” denirken, ülkede zorla insan kaçırmalar, cezasızlık politikası, “kırın bacağını suçu bana atın” diyen bir İçişleri Bakanı varken istenilen mevzuat düzenlemeleri yapılsın; sonuç değişmeyecektir.

19 yıllık iktidarı boyunca tüm eylem planlarında vaat edilen benzer ilkelerinin son yıllarda tam tersini yapan iktidara toplumun artık güveni kalmamıştır. Bilerek ve isteyerek bu hale getirilen yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığının yeniden tesisine dair ikna edici hiçbir öneri getiremeyen bu Eylem Planı’nın, sorunun kaynağına inerek sistemsel bir iyileştirme gerçekleştirmesi de imkansızdır. Nitekim en iyi kanunlar yazılsa dahi, yapısal eksiklikler giderilmediği müddetçe sonuç alınmayacağı açıktır."