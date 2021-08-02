DEVA Partisi'nden İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi: Düzensiz göç dalgasını önlemek üzere herhangi bir önlem alınmış mıdır?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle, 'düzensiz göç dalgasının önlenmesi amacıyla herhangi bir önlem alınıp alınmadığı'na ilişkin soru önergesi verdi.

Yeneroğlu, soru önergesinde son iki yılda Türkiye'ye kaç kişinin izinsiz olarak geçtiğini sorarken,, Bakan Soylu'nun yazılı cevaplamasını rica etti. Yeneroğlu, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetin göç politikalarının bulunmaması veya işletilememesi nedeniyle Türkiye, dünyanın çeşitli ülkelerinden düzensiz göçmenlerin yerleşmek üzere hedef ülkesi veya Avrupa'ya transit geçiş yapmak üzere uğradığı bir güzergah ülkesi haline gelmiştir. Türkiye'nin 2014 yılından beri en fazla mülteciyi barındıran ülke olduğu ve milyonlarla ifade edilen düzensiz göçmen gruplarının halen akın akın sınırlardan geçtiği göz önüne alındığında ülkemizin sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelesinin yetersizliğine dair şüpheler doğmuştur.

Bu bağlamda;

1- Türkiye-İran ve Türkiye-Irak sınırından son iki yılda kaç kişi izinsiz olarak geçmiştir?

2- Afganistan'dan gelen düzensiz göçmenler Türkiye-İran sınırlarını nasıl gruplar halinde geçebilmektedir?

3- Sınırı geçen düzensiz göçmen grupları yurtiçi karayollarında nasıl rahatlıkla ilerleyebilmekte ve batı illerimize kadar ulaşabilmektedir?

4- Türkiye'nin, Afganistan'daki siyasi karışıklık nedeniyle oluşması beklenen ve milyonlarla ifade edilen düzensiz göç dalgasının hedef veya transit geçiş ülkesi olmasını önlemek üzere herhangi bir önlem alınmış mıdır?

5- İnsan kaçakçılarının organize ettiği insan kaçakçılığı rotaları tespit edilmiş midir? Eğer kaçakçılık rotaları tespit edilmişse bu rotalardan geçişleri önlemek üzere herhangi bir önlem alınmış mıdır?

6- Son iki yılda İran sınır hattındaki Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır illerinde insan kaçakçılığına karıştıkları gerekçesiyle kaç kişi gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınanlardan kaçı Türkiye, kaçı yabancı ülke vatandaşıdır?"