DEVA Partisi’nden Erdoğan’a şiirli 'müjde' yanıtı: Yandık, müjdeden usandık; nerede kaldı bu sandık

DEVA Partisi'nden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Bu müjdeyi tüm milleti vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" sözlerine şiirli yanıt geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, Twitter hesabından, Erdoğan'ın sözlerine gönderme yaparak paylaştığı şiirde "Yandık, müjdeden usandık, nerede kaldı bu sandık" dedi.
Bilgiç'in paylaşımı şöyle:
"Her gün Müjde üstüne müjde
Ama insanımız
Hâlâ pejmürde
Ne Türk’e yaradı
Ne de Kürde
Sorun bir iken
Katlandı dörde
Müjdeler olmadı
Hiçbir derde
Deva
Müjdelemek
Nasılsa bedava
Avlandık
Giderken ava
Kim bilir kaç yıldır
Hep aynı hava
Yandık
Müjdeden usandık
Nerede kaldı bu sandık."
TIKLAYIN - Erdoğan: Cuma günü tüm milletimize vereceğimiz müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum
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