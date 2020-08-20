DEVA Partisi’nden Erdoğan’a şiirli 'müjde' yanıtı: Yandık, müjdeden usandık; nerede kaldı bu sandık

DEVA Partisi'nden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Bu müjdeyi tüm milleti vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" sözlerine şiirli yanıt geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, Twitter hesabından, Erdoğan'ın sözlerine gönderme yaparak paylaştığı şiirde "Yandık, müjdeden usandık, nerede kaldı bu sandık" dedi.

Bilgiç'in paylaşımı şöyle:

"Her gün Müjde üstüne müjde

Ama insanımız

Hâlâ pejmürde

Ne Türk’e yaradı

Ne de Kürde

Sorun bir iken

Katlandı dörde

Müjdeler olmadı

Hiçbir derde

Deva

Müjdelemek

Nasılsa bedava

Avlandık

Giderken ava

Kim bilir kaç yıldır

Hep aynı hava

Yandık

Müjdeden usandık

Nerede kaldı bu sandık."

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