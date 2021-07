DEVA Partili Yeneroğlu'ndan Erdoğan'ın Akşener'i hedef göstermesine tepki: Artık Türkiye’de kendisine itiraz eden hiçbir siyasetçinin can güvenliği kalmamıştır

T24 Haber Merkezi

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek milletin adalet beklentisini sonuçsuz bıraktığını söylerken, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına karşın savcıların harekete geçmek için Erdoğan'ın tutumunu beklediğini ve görmezden geldiğini belirtti. Yeneroğlu, Erdoğan'ın İyi Parti lideri Meral Akşener'i hedef alan açıklamasına da tepki göstererek, "Artık Türkiye’de kendisine itiraz eden hiçbir siyasetçinin can güvenliği kalmamıştır" dedi.

DEVA Partili Yeneroğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı'nın milletin adalet beklentisini sonuçsuz bırakarak tercihini hak ve adalet yerine kötülükten yana kullandığını belirterek ''Türkiye’de çetelerle hukukun mücadelesinde iktidarın desteği ile çeteler bir kez daha öne geçmiştir. Bir çete lideri kaçtığı ülkeden, kendi işlediği bazı suçları da itiraf ederek yakın bir geçmişe kadar ortağı olduğu siyaset-mafya ilişkisini ifşa etmiş, ortaya korkunç iddialar atmıştır. Yaklaşık bir aydır, tüm Cumhuriyet Savcıları her biri ihbar niteliğinde olan bu itiraf ve iddiaları görmezden gelmeye mecbur bırakılmıştır'' dedi.

''Cumhurbaşkanı ülkeyi kaosa sürüklemekten çekinmemektedir''

Yeneroğlu Cumhurbaşkanı ve iktidarın gücünü korumak adına kaosu tercih ettiğini ifade ederek ''Güç sarhoşlukları nedeniyle iktidarlarını kaybetmekten ve hesabını veremeyecekleri yüzlerce belki binlerce hukuksuzluklarından ancak bu şekilde kaçabilecekleri motivasyonu ile hareket etmektedirler. Çünkü tükenmişlerinin ve siyaset üretememelerinin sonucunda iktidarlarını gittiği noktaya kadar korumak adına hukuksuzluklarının üzerini kapatmaya çalışmaktan başka şansları kalmadığını çok iyi bilmektedirler. Ve maalesef ülkeyi bir kaosa sürüklemekten de bu yüzden çekinmemektedirler. Kendisi nasıl tercihleri sebebiyle kötülüklere esir olmuşsa, Türkiye’yi de bu kötülüklere mahkum etmeye çalışmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı, siz, kötülükleri kendinize alışkanlık edindiniz, milletin sırtından saltanat sürüyorsunuz ve tam bir hesap vermezlik rejimi kurdunuz.'' dedi.

''Her hukuksuzluk 'dış güçlerin oyunu' masallarıyla geçiştiriliyorsa, adalet nasıl yerini bulabilir?''

Yeneroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanan bu kirli ilişkileri devletin başındaki kişi olarak ''Beka meselesi'' olarak değerlendirmesinin hukuk üzerinde de büyük baskı oluşturduğunu" vurgulayarak ''Hiçbir savcı bu korkunç iddiaların üzerine gidemedi. Nasıl üzerine gitsin? Nasıl soruştursun? Birilerinin kirli ilişkileri eğer devletin en tepesindeki kişi tarafından “Beka meselesi” olarak ifade edilebiliyorsa hangi savcı bunun üstüne gidebilir? Hangi savcı gerçeğin peşine düşebilir? Hangi savcı hukuktan bahsedebilir? Yaşanan her suistimal, her usulsüzlük, her hukuksuzluk “Dış güçlerin oyunu” masallarıyla geçiştiriliyorsa, adalet nasıl yerini bulabilir? Halkın verdiği oylarla devletin sorumluluk makamlarında oturanlar, hukuku ayak bağı olarak görüyorsa adalet nasıl yerini bulabilir? Bu ülkede ekonomi nasıl düzelir, vatandaşımız yoksulluktan nasıl kurtulabilir?'' diye sordu.

''Hiçbir siyasetçinin can güvenliği kalmamıştır''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti başkanı Meral Akşener'in Rize'de uğradığı saldırıları savunan açıklamalarına karşı da ''artık Türkiye’de kendisine itiraz eden hiçbir siyasetçinin can güvenliği kalmamıştır'' diyen Yeneroğlu yine Erdoğan'a seslenerek ''Size muhalefet eden siyasetçileri hedef gösterirseniz, 'Dersini aldın, bunlar daha iyi günlerin, daha neler olacak' gibi belki de son dönemdeki meşhur videolardan da ilham alarak, yapılan çirkinlikleri meşrulaştıran bir dil kullanırsanız, bunun kazananı olmaz. Şiddeti teşvik ederek, siyaset yapılmaz. Hele hele halkın huzur ve refahını tesis etmekle sorumlu olan ve milletin birliğini temsil etmekle mükellef olan Cumhurbaşkanı, kini, nefreti ve tehdidi kendine ahlak edinmişse ve oluşturduğu korku ikliminin arkasına sığınıyorsa, o ülkede artık tuz kokmuş demektir'' dedi.

Sözlerine ülkenin bilinçli bir şekilde bizzat Cumhurbaşkanı tarafından çatışma ortamına teşvik edildiğini savunarak sürdüren Yeneroğlu, ''Cumhurbaşkanı çatışmadan, şiddetten, vatandaşların huzursuzluğundan medet umar hale gelmiştir'' diye ekledi.

Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN: Akşener'den kendisine "Bunlar daha iyi günler" diyen Erdoğan'a: Tam olarak bu nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz

TIKLAYIN - Erdoğan'ın Akşener'e "Bunlar daha iyi günler" sözlerine tepki yağdı: "Anlaşılan Rize'deki provokasyon 'şahsımın' bilgisi dahilinde olmuş"

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...