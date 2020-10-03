DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kongreler için sahaya iniyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan , il kongreleri ile sahaya çıkıyor. İlk olarak DEVA Partisi Çorum İl Başkanlığı Kongresine katılacak olan Babacan daha sonra Diyarbakır ve Erzurum'a gidecek.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Örgütlenme çalışmalarını pandemi kısıtlamaları altında yürütmek zorunda kalan yeni parti şimdi de tedbirlere uyarak il kongrelerini planlamaya başladı. İl kongreleri partinin genel başkanı Ali Babacan'ın da ilk kez sahaya çıktığı programlar olacak.

Partinin ilk il kongresi Ardahan'da yapıldı. Ancak Covid-19 tedavisi nedeniyle karantinada bulunan Babacan bu kongreye katılamadı. Babacan'ın katılacağı ilk kongre DEVA Partisi'nin Çorum İl Başkanlığı Kongresi olacak. Aynı zamanda annesinin memleketi olan Çorum'daki bir otelde yarın gerçekleştirilecek kongrede konuşma yapacak olan Babacan'ın daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunması bekleniyor.

10 Ekim'de Diyarbakır'da olacak

"Hepimizin Devası", "Biz hazırız" sloganları ile yapılan il kongre süreçlerinde Babacan'ın ikinci adresi 10 Ekim'de yapılacak Diyarbakır İl Kongresi olacak. Babacan Diyarbakır'da da kongre konuşmasından sonra esnaf ziyareti yapacak, ayrıca çeşitli meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelecek.

DEVA'nın Diyarbakır İl Başkanlığı Kongresi'nin ardından 11 Ekim'de Batman ve Bitlis, 17 Ekim'de Erzurum kongreleri yapılacak. Babacan'ın bu kongrelere de katılması planlanıyor.

Büyük kongre için hedef aralık başı

DEVA Partisi'nin ekim ayı içinde seçime girme yeterliliği elde etmek için Siyasi Partiler Yasası'na göre, "İllerin en az yarısında (41 il) seçim gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongresini yapmış olması" gerekiyor. Ekim ayı içinde yapılacak kongreler ile bu şartın yerine getirilmesi hedefleniyor. Büyük kongrenin ise aralık ayı başında yapılması planlanıyor.

Kuruluş süreci ve teşkilat kurucularının atamalarında bir sorun yaşamayan DEVA Partisi yetkilileri kongre sürecinde ise sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çekiyorlar. Bazı illerde kaymakam ve valiliklerde yapılması gereken işlemlerin geciktirildiğine vurgu yapan yetkililer bunun kongrelerdeki gecikmelerin temel nedeni olduğunu söylüyorlar.