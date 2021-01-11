DEVA Partisi Başkanlık Kurulu üyeleri belli oldu

DEVA Partisi 1. Olağan Kurultay’ının ardından Başkanlık Kurulu belli oldu. Ali Babacan'ın yeniden Genel Başkan seçildiği kurultayın ardından merak edilen Başkanlık Kurulu üyeleri açıklandı.

18 kişinin yerini kuruduğu kurulda, daha önce yer alan Zehra Zeynep Dereli, Nihat Ergün ve Arzu Kılıçlar kurulda yer almadı. 3 yeni isim olarak ise Aysun Hatipoğlu, Mustafa Ergen ile Selma Aliye Kavaf geldi.

Genel Merkez Başkanlık Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

“Abdurrahman Bilgiç, Ali Rıza Babaoğlan, Aysun Hatipoğlu, Birol Aydemir, Burak Dalgın, Canberk Demirci, Doğa Şanlıoğlu, Elif Esen, İbrahim Halil Çanakcı, İdris Şahin, Medeni Yılmaz, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Ergen, Mustafa Uçak, Mustafa Yeneroğlu, Münevver Helün Fırat, Nazlı Seda Vural, Sadullah Ergin, Sanem Oktar, Selma Aliye Kavaf, Yasemin Bilgel.”