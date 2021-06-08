T24 LogoT24 Logo
Gündem

DEVA Partisi Ankara İl Yöneticisi Kasım Gümüş: Allah'tan tek dileğim, bu ülkenin bir de komünist insanlar tarafından yönetildiğini görmek

08 Haziran 2021 10:01

DEVA Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Gümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'tan dileğim ülkenin komünist insanların yönettiğini görmek" dedi.

Ülkücü-muhafazakar kesimden geldiğini belirten Gümüş, gördüklerinden iğrendiğini belirtti. İsyansa isyan diyen Gümüş, "Ölmeden bu ülkenin bir de komünist insanlar tarafından yönetildiğini görmek" ifadelerini kullandı.

Gümüş'ün yaptığı paylaşım şöyle:

"58 yaşındayım. Ülkücü/ muhafazakar mahallenin insanıyım. Artık yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum. Allah'tan tek dileğim şu. Ölmeden bu ülkenin bir de komünist insanlar tarafından yönetildiğini görmek. İsyansa isyan kardeşim. Zihinlerinizdeki zincirleri kırın!"

 

 

 

deva partisikasım gümüşkomünistpaylaşım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24