DEVA Partili Yeneroğlu: Yeni adli yıla hukuksuzluk düzeni içerisinde giriyoruz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "Yeni adli yıla hukuk devletinin yok sayıldığı, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığının olmadığı bir hukuksuzluk düzeni içerisinde giriyoruz" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, yeni Adli Yıl ile ilgili olarak "Herkesin huzur içinde yaşadığı, barışın ve birlikte yaşama idealinin toplumda yeşerdiği müreffeh bir ülkeyi tesis edebilmek için hukukun üstünlüğüne sahip çıkmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı. Yeneroğlu'nun, yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Vicdan ve ahlakla görev yapan personelin yeni adli yılını kutluyorum"

“Ülkemizin bu karanlık günlerden bir an evvel kurtulması için hukuk devleti, insan hakları ve adalet mücadelesinde olan ve vicdan ve ahlakları ile görev yapan tüm hâkim, savcı, avukat ve adalet personelinin yeni adli yıllarını kutluyorum.

"Hukuk tanımaz iktidar, yargıyı adaletsizliklerin bekçisi haline getirdi "

Dün yargı üzerindeki askeri vesayetten haklı olarak rahatsız olanlar bugün bizzat yargı üzerinde vesayet kurdu. Bu vesayet anlayışı ülkemizdeki açık hukuksuzlukların kaynağıdır. Kendisini yargının üzerinde konumlandıran, yargıya her türlü talimatı veren anlayış son bulmadıkça yargının adalet dağıtması mümkün değildir. Hukuk tanımaz iktidar yargıyı adaletsizliklerin bekçisi haline getirdi.

"Çoğu hakim ve savcı iktidarın istek ve ihtiyaçlarına göre karar veriyor"

Ülkemiz bir çıkmaza doğru sürükleniyor. Bunu toplumun bütün kesimlerinin yargıya olan güveninin zedelenmesinde görüyoruz. Gençler başka ülkelerde yaşama hayali kurarken, ekonomik ve hukuki zeminin güvenli olmaması nedeniyle gün geçtikçe yoksullaşıyoruz. Yargı, iktidarın taleplerine göre karar veren, hukuku uygularsa iktidarın rahatsız olacağı endişesiyle tüm hukuksuzluklara ve yolsuzluklara göz yuman bir hale düşürüldü. Çoğu hâkim ve savcı ‘kanunlara ve vicdanlarına’ göre değil, ‘iktidarın istek ve ihtiyaçlarına’ göre karar veriyor.

"HSK, baskı ve tehdit altında tutma düzeneği kurdu"

Hâkim ve Savcılar Kurulu yargıyı baskı ve tehdit altında tutma düzeneği kurdu. Bu düzenekte hâkim ve savcıları sürme, açığa alma ve tenzili rütbe ile cezalandırma mekanizmaları işliyor. Siyasetin ağır baskısı neticesinde yüz binlerce vatandaşımız hakkında suç teşkil etmeyen faaliyetlerden dolayı terör suçlarından soruşturma açıldı veya kamu görevinden ihraç edildi. Açıkça suç işleyenler ve yolsuzluk yapanlar ise yargı tarafından görmezden gelindi.”

"Hukukun üstünlüğüne sahip çıkmamız gerekiyor "

Yeneroğlu, DEVA Partisi’nin hedeflerini ise şöyle aktardı:

"Herkesin huzur içinde yaşadığı, barışın ve birlikte yaşama idealinin toplumda yeşerdiği müreffeh bir ülkeyi tesis edebilmek için hukukun üstünlüğüne sahip çıkmamız gerekiyor. DEVA Partisi olarak ısrarla vurguluyoruz: Dini, dili, etnik kimliği, inancı, düşüncesi ve yaşam biçimi ne olursa olsun toplumun tüm farklılıklarıyla birlikte güven içinde bir arada yaşayabilmesinin yegâne formülü gerçek bir özgürlükçü hukuk devletinin inşasıdır."