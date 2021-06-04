DEVA Partili Yeneroğlu: Otomatik Bilgi Paylaşımı ile milyonlarca insan ateşe atılmakta

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DEVA Partisi Hukuk Ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "Otomatik Bilgi Paylaşımı" sözleşmesi hakkında "Otomatik Bilgi Paylaşımı ile milyonlarca insan ateşe atılmakta Türkiye milyarlarca Avro zarara uğratılmaktadır. Derhal önlem alınmalıdır" dedi.



Kamuoyunda ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’ olarak bilinen Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi 1 Haziran tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 3.2.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. Cumhurbaşkanı kararına göre otomatik bilgi paylaşımına konu olacak verilerin ait olduğu vergi dönemi ise 1.1.2019 tarihinde başlayan vergi dönemine kadar geri çekilebilecektir. Yani 2021 sonu paylaşıma başlanırsa paylaşılan bilgiler 2019 yılını ihtiva edebilecektir.

Türkiye'nin imza attığı bu sözleşmeye itiraz etmediklerini söyleyen Yeneroğlu, "Bu sözleşme uluslararası bir zorunluluk olmuştur; itirazımız bu sözleşmenin hükümet tarafından adeta kendi vatandaşını kasıtlı olarak mağdur etmeyi amaçlamış ve sağlıklı bilgilendirmeden kaçınan saydam devlet sorumluluğuna aykırı olarak uygulanmasına. Yani bu sözleşmenin Türkiye Hükümeti’nin uygulama tarzı ile yurt dışına para çıkartan büyük sermaye sahiplerini değil, yurt dışındaki işçileri ve emekçileri vuracaktır. Buradan yurt dışına para çıkartanlar da tamamıyla iktidarın keyfine teslim edilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

6,5 milyon vatandaşın bu sözleşmenin doğrudan muhatabı ve yanlış uygulanırsa mağduru olacağını söyleyen Yeneroğlu, "Bu anlaşma Türk diasporasını yakinen ilgilendirmektedir. Yurt dışında yerleşik 6,5 milyon vatandaşımız bu sözleşmenin doğrudan muhatabı ve maalesef yanlış uygulamanın mağduru olacaklar. Sadece onlar değil, Türkiye de hükümetin ciddiyetsizliği sebebiyle bu sözleşmenin uygulamasından zararlı çıkmaktadır çünkü vatandaşlarımız Türkiye’deki hesaplarından paralarını çekmekte veya hesaplarını tamamıyla kapatmaktadırlar. Maalesef resmi bilgiler yok ancak yaptığımız görüşmelerde öğrendiğimiz kadar yurt dışında yerleşik olanların Türkiye’de banka hesaplarındaki birikimi 20 Milyar Avro ile 50 Milyar Avro arasındadır. Yani en az 200 Milyar Türk Lirasından ve kuvvetle muhtemel çok daha fazla bir miktardan bahsediyoruz" dedi.