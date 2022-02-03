DEVA Partili Yeneroğlu'ndan Bakan Varank'a askeri helikopter yanıtı: Millet adına hesap sorunca çıldırmış, iftira sizin sanatınız!

DEVA Partisi milletvekili Mustafa Yeneroğlu, tüplü dalış yapmak için askeri helikopteri kullandığı iddiasına yönelik verdiği soru önergesine ''alçak iftiraya" diye yanıt veren Sanayi Bakanı Mustafa Varank'a ''Millet adına hesap sorunca Bakan Bey çıldırmış, güç sarhoşluğunun kirli diliyle cevap vermiş. Halbuki iftira sizin sanatınız'' dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tüplü dalış yapmak için askeri helikopteri kullandığı iddialarını Meclis'e taşımıştı.

Yeneroğlu'nun soru önergesine ilişkin cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından ''Daha Meclis Başkanlığı’na bile gönderilmeden bir sosyal medya yayıncısına paylaştırılan soru önergesine, bize ulaşır ulaşmaz cevabımızı verdik. Bu alçak iftiraya şahit olan Aziz Milletimizle, cevabı ve ilgili belgeleri paylaşıyorum.'' paylaşımında bulundu. Varank, Sivas'ta tüplü dalışı için askeri helikopter tahsis edildiği iddialarını yalanladı.

Yeneroğlu, kendisine iftira attığını öne süren Bakan Varank'ı etiketleyerek sosyal medyadan cevap verdi. Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"'Üslubu beyan, ayniyle insan' demişler. Millet adına hesap sorunca Bakan Bey çıldırmış, güç sarhoşluğunun kirli diliyle cevap vermiş. Halbuki iftira sizin sanatınız. Gelen geçene hakaret eden, insanları terörist veya hain diye yaftalayan sizsiniz. Biraz medeni olun Sn. Varank!'

Siz bir kişinin sözü dışında hukuk tanımazsınız ama soru önergesi anayasal bir haktır. Soru önergem iftira içerseydi meclis başkanlığı zaten size iletmezdi. Hukuk devletinin şartı olan hesap verebilirlik ilkesini idrak edememiş olduğunuzu biliyoruz ama edepsizliğe gerek yok."

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